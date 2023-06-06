[رسميًا] الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

[رسمياً] الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

ينتظر الطلاب والطالبات في محافظة المنيا بفارغ الصبر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بعد صدور نتائج الامتحانات الإعدادية في عدد من المحافظات، وأكدت مصادر داخل المديرية التعليمية التابعة للمنيا قرب الإعلان عن النتيجة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتجميع والمراجعة ورصد الدرجات.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم سير الامتحانات وزار عددًا من اللجان، حيث شهدت العملية الامتحانية استقرارًا، ولم ترد أي شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم الإعلان عنها عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم في المحافظة.

الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني

تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا لعام 2023، وأظهرت النتائج نسبة نجاح بلغت 72% بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتقييم الدرجات، وأوضح المهندس محمد فؤاد المرشدي، أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لاجتياز اختبارات الدور الأول من شهادة اتمام دراسة التعليم الأساسي بلغ 113357، وتم توزيعهم على 229 لجنة تابعة للإدارات التعليمية في المحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 ، وأوضحت المديرية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وبعد اعتماد محافظ المنيا للنتائج.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال الإعلان عن النتائج الرسمية، ونذكر جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأن الالتزام بالنزاهة والعدالة هو الطريق الصحيح لتحقيق النجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية.

نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن قرب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة. وأوضحت المديرية أنه يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة المنيا عن طريق الرابط المباشر للبوابة الإلكترونية للمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

ولمعرفة نتيجة تالتة إعدادي الترم التاني 2023 محافظة المنيا، يمكن الدخول على الرابط المحدد من قبل الوزارة واتباع ما يلــــــي:

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة المنيا.

وتحديد الإدارة التعليمية.

وكتابة اسم الطالب ثلاثي.

وإدخال رقم جلوس الطالب.

والضغط على عرض النتيجة.

وعلى الفور تظهر درجات الطالب في كل المواد الدراسية المقررة والمجموع الكلي.

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