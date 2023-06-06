[ رسميًا الآن ] رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنوفية 2023 الترم الثاني عبر monufiaportal

[رسمياً الآن ] رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنوفية 2023 الترم الثاني عبر monufiaportal

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، حيث أوضح أن الخميس المقبل سيكون موعد ظهور النتيجة رسميًا، وعبر عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في المنوفية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالنزاهة والعدالة في جميع المراحل الدراسية، وأنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن عدم ظهور نتائج الامتحانات حتى الآن أمر طبيعي ومتوقع، ولا يختلف عن باقي المحافظات الأخرى في مصر، وأكد أنه قد أصدر توجيهاته للجهات المعنية بالتصحيح بضرورة مراعاة مصلحة الطالب والحرص على الدقة في التصحيح.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023

اللجان المخصصة لتصحيح أوراق الشهادة الإعدادية في المنوفية من أعمال التصحيح والمراجعة وتدقيق الدرجات والتجميع، وذلك وفقًا للأرقام السرية المخصصة لإعداد نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام 2023 في المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023

خلال الساعات الماضية، شهدت المنوفية حالة من التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023، وقد أكد مصدر سابق لـ بوابة الفجر أن النتيجة ستظهر هذا الأسبوع بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، وقد أولى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اهتمامًا كبيرًا لهذه العملية، حيث تابع مجريات الأمور وأكد على ضرورة مراعاة مصلحة الطلاب وجعلها في المرتبة الأولى أثناء عمليات التصحيح.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية للعام الدراسي

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني نحو 40 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة اللغة الإنجليزية تكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الرياضيات فيكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة العلوم والتي قد تكون من مجموع نحو 40 درجة بالترم الثاني

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الدراسات الاجتماعية قد تكون من مجموع (40 ) درجة.

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة التربية الدينية تكون المجموع النهائي من 20 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة التربية الفنية يكون المجموع النهائي من 20 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الحاسب الآلي والتي تكون من مجموع 20 درجة

رابط نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية؟

- الدخول على موقع محافظة المنوفية الرسمى، من خلال الرابط التالى: مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى .

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سيتم إعلان النتيجة على الفور.

مديريات نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز شبين الكوم

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز منوف

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز قويسنا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الباجور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز تلا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز بركة السبع

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الشهداء

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز السادات

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