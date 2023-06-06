“ظهرت الآن” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

“ظهرت الآن” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

يسرنا أن نعلن عن إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 الترم الثاني في محافظة المنوفية، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عنها عبر موقع الإدارة التعليمية الخاص بالمحافظة، وموقع بوابة الفجر الذي يتيح للطالب الحصول على نتيجته بإدخال الاسم ورقم الجلوس فقط، ولتسهيل عملية الاستعلام، يمكن للأفراد زيارة موقعنا الفجر للحصول على الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتيجة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس للاستعلام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

تأخرت محافظة المنوفية في الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بشكل كبير مقارنة بالمحافظات الأخرى التي أعلنت نتائجها بعد نحو عشرة أيام من انتهاء الامتحانات، ولكن في صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، تم الإعلان عن اعتماد النتيجة وتوفرها على الموقع المخصص لذلك. يجدر الإشارة إلى أن امتحانات هذا العام لم تكن صعبة بالمقارنة مع الأعوام السابقة، ولذلك ارتفعت نسب النجاح هذا العام، بالإضافة إلى أن مجاميع الطلاب في التل سوف سيكون تنسيق الثانوية العامة لهذا العام أعلى من الأعوام السابقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية

يتساءل العديد من طلاب وأولياء الأمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وقد سيطرت هذه الاستفسارات على محرك البحث "جوجل" في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، يرجى ملاحظة أنه عند الإعلان عن النتيجة، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم على موقع الإدارة التعليمية للمحافظة، وسنوفر الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتيجة في حال توفرها.

نتيجة الشهادة الإعدادي في المنوفية 2023 الآن برقم الجلوس على الموقع

نتيجة الشهادة الإعدادي في المنوفية 2023 الآن برقم الجلوس على الموقع

أفادت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية بأن جميع مواد امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي قد تم تصحيحها بالكامل، وأنه تم جمع درجات مواد الترم الثاني والأول وإجراء عمليات المراجعة اللازمة، ويتم الآن الإعداد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في المنوفية خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية سيتم الإعلان عنها عبر الرابط الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم في المحافظة على الصفحة الرسمية على فيس بوك، وسيتم توزيع نسخة من النتيجة لجميع المدارس.

ويتكون مجموع درجات الشهادة الإعدادية من 280 درجة، باستثناء المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، وهي التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي، وتقسم درجات الترم الأول والثاني على النحو التالي: 140 درجة لكل ترم، وفي نهاية العام الدراسي يتم حساب درجة النجاح بنسبة 50% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية.

وسيتم إعلان النتيجة علي الصفحة الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك علي الرابط التالي

https://www.facebook.com/muderiya.edu?mibextid=ZbWKwL

وكذلك سيتم إعلانها علي موقع محافظة المنوفية الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك علي الرابط التالي:

https://www.facebook.com/monofeya.gov.eg?mibextid=ZbWKwL

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