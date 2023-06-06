[ الآن ] لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي monufiaportal

أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن حرصه الشديد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول للعام الدراسي الحالي، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية لتوفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للطلاب، وتحقيق أفضل الظروف لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة. كما دعا إلى تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على الصالح العام وضمانًا لنجاح العملية التعليمية في المحافظة. وجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول بدأت في المحافظة يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023.

الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023

أدى 82 ألف و557 طالب وطالبة في محافظة المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 داخل 399 لجنة، وذلك بعد تنسيق كامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وتوفير كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية.

وأشارت غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين سير العملية الامتحانية بكل يسر وسهولة، وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، كما تم التأكد من عدم دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلى مقرات اللجان، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان، بهدف الحفاظ على سير العملية الامتحانية بشكل نظامي ومنظم.

وأكدت الغرف على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، والتصدي لحالات الغش بكل حزم وصرامة، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط، وذلك لتحقيق نجاح العملية التعليمية في المحافظة.

انتهاء أعمال التصحيح

وانتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح الامتحانات، والتى استمرت أسبوعا كاملا حيث بدأت عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بمختلف اللجان التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

شكاوى من امتحانات الدراسات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تصحيح عينة عشوائية من إجابات طلاب الشهادة الإعدادية من جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى إجابات الطلاب، بعد الشكاوى التى وردت من صعوبة الامتحان.

كما أعلنت المديرية أنه سيتم محاسبة المتسبب فى ذلك مع مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب فى عمليات تصحيح الامتحان.

شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية بالمنوفية

واشتكى العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من صعوبة بعض الجزئيات الواردة فى أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذى أداه الطلاب الثلاثاء الماضى.

نسبة النجاح بعد تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات للإعدادية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية التى تم تصحيحها لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، جاءت مرتفعة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ "بوابة الفجر" إلى أن نسبة النجاح بعد تصحيح حوالى 12 ألف ورقة إجابة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من مختلف الإدارات التعليمية بلغت 95%.

وأضاف المصدر أنه لن يتم الالتزام الحرفى بنموذج الإجابة الخاص بالمادة فى العديد من الجزئيات فى السؤال الخاص بالجغرافيا ويعض الجزئيات فى الأسئلة الخاصة بالتاريخ، وذلك نظرًا للغط الشديد الذي أحدثه الامتحان بين الطلاب وأولياء الأمور

بدء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وبدأت عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد ساعات من انتهاء الامتحانات الأربعاء، واستمرت عملية التصحيح أسبوعًا كاملًا.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأنهى 82 ألفا و557 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بـ 399 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، الأربعاء الماضى.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات، ثم اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب.

- الدخول على موقع محافظة المنوفية الرسمى، من خلال الرابط التالى: مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى .

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سيتم إعلان النتيجة على الفور.

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