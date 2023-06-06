بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر البوابة الالكترونية [ نتيجة 3 إعدادي ]

ظهرت حالا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بعد أعتمادها رسميا من محافظ الغربية بنسبة نجاح 77.62%، والإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على محافظة الغربية، حيث يمكن للطلاب الان الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

كانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية يوم يوم السبت 20 مايو الماضى، وانتهت يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، وسط اجراءات امنية مشددة امام اللجان تحسبا لوقوع اى مشكلات.

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم يوم السبت 20 مايو الماضى في محافظة الغرية، وانتهت يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، وسط اجراءات أمنية مشددة أمام اللجان تحسبا لوقوع أي مشكلات وأدى الامتحانات أكثر من 90 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي 2023 الغربية الفصل الدراسي الثاني، والذين خاضوا امتحانات آخر العام الدارسي في 657 لجنة موزعة على مستوى محافظة الغربية

كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات، واعانت النتيجة منذ لحظات.

وكان المهندس ناص حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

مجموع درجات الشهادة الإعدادية

وجاء مجموع درجات الشهادة الإعدادية وتوزيع الدرجات كما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالي:

مجموع درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالفصل الدراسي الثاني نحو 40 درجة

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية محافظة الغربية تكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

مجموع درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية محافظة الغربية فيكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

مجموع درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية محافظة الغربية والتي قد تكون من مجموع نحو 40 درجة بالترم الثاني

مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية محافظة الغربية قد تكون من مجموع (40 ) درجة.

مجموع درجات مادة التربية الدينية محافظة الغربية تكون المجموع النهائي من 20 درجة

مجموع درجات مادة التربية الفنية للشهادة الإعداديةمحافظة الغربية يكون المجموع النهائي من 20 درجة

مجموع درجات مادة الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية محافظة الغربية والتي تكون من مجموع 20 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

يتم الاستعلام عن نتائج ثالثة اعدادي الغربية 2023 الترم الثاني من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول مباشرة على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنـــــــــــــا.

ومن ثم يتم اختيار إيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

إدخال رقم جلوس الطالب

اسم الطالب.

الإدارة التابع لها.

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