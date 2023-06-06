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رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن ضم كريم بنزيما حتى 2026

السعودية
بوابة الفجر

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن انضمام اللاعب الفرنسي كريم بنزيما رسميًا إلى صفوف الفريق الجداوي، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما نادي ريال مدريد بالتراضي؛ من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد لمدة عامين في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

ونشر نادي الاتحاد فيديو عبر صفحته الرسمية لموقع تويتر، به مجموعة من أفضل أهداف المهاجم الفرنسي وكتب عليها: "البنــز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

وفي مقطع الفيديو استعرض نادي الاتحاد مشوار بنزيما ومهاراته وأظهر اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي الذي كتب عليه 2026.

وقال بنزيما في الفيديو "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

وانضم بنزيما إلى ريال في 2009 قادما من أولمبيك ليون وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وأحرز بنزيما 354 هدفا مع ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيما أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ونال بنزيما بسبب ذلك جائزة الكرة الذهبية وأصبح أول لاعب يفوز بتلك الجائزة منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998، وخامس لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز بصفة عامة.

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