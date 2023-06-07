بوابة التعليم الأساسي.. لينك "ظهور" نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023 الترم الثاني [ monufiaportal ]

بوابة التعليم الأساسي.. لينك "ظهور" نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023 الترم الثاني [ monufiaportal ]، يثير موضوع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية اهتمامًا كبيرًا لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويترقبون بفارغ الصبر ظهور النتيجة بالاسم ورقم الجلوس. ويسعى موقع الفجر إلى تزويد المتابعين بأحدث المعلومات حول هذا الموضوع، ومن المعروف أن بوابة التعليم الأساسي في محافظة المنوفية تعد من المصادر الموثوقة للاستعلام عن النتيجة.

ويجب الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن تحديد موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية بشكل دقيق، ولكن من المتوقع أن تظهر النتيجة في الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من مراجعة وتسجيل الدرجات.

ويمكن للجميع الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنوفية عند ظهورها على بوابة التعليم الأساسي، وذلك بالبحث عن رقم الجلوس أو الاسم، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب وأولياء الأمور.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2023 بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة، والتي من المقرر أن تستمر من يوم الثلاثاء حتى الخميس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023

أدى 82،557 طالبًا وطالبة بمحافظة المنوفية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 399 لجنة امتحانية تابعة لإدارات التعليم بالمحافظة يوم الأربعاء.

وقد انتهت عمليات التصحيح، وجارٍ الآن رصد الدرجات النهائية والمراجعة، وسيتم الاعتماد الرسمي للنتيجة من قبل محافظ المنوفية قبل الإعلان عن الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة.

رابط monufiaportal بوابة المنوفية

ذكرت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع المواد للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في الموعد النهائي المحدد، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

رابط monufiaportal بوابة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

ذكرت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم البدء في إضافة درجات الرأفة للطلاب في عدد من المواد صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك، وتستمر أعمال الرأفة على مدار يومين.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط

وأضافت المصادر أنه من المتوقع الانتهاء من إضافة درجات الرأفة يوم الأربعاء، ومن ثم يتم البدء في عملية الرصد النهائي للدرجات وإضافتها لدرجات الفصل الدراسي الأول، وذلك لتحديد المجموع الكلي للطلاب في مختلف الإدارات التعليمية، ووضع الرتوش النهائية للجداول الخاصة بإعلان النتيجة إلكترونيًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز شبين الكوم

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز منوف

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز قويسنا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الباجور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز تلا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز بركة السبع

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الشهداء

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز السادات

شهدت الساعات الماضية حالة من التوتر بين طلاب وأولياء الأمور في المنوفية، حيث كانوا ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، وقد تسببت عملية التصحيح التي تجرى في الكونترول المركزي بشبين الكوم في هذه الحالة من التوتر.

نتيجة اعدادية المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

أبدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اهتمامًا كبيرًا بظهور نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في المحافظة، حيث قام بمتابعة عملية التصحيح وأكد على الأخذ بمصلحة الطلاب في الاعتبار وضمان الدقة في التصحيح.

وفي تصريحاته، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون عن موعد ظهور النتائج الرسمي، حيث أوضح أنها ستكون متاحة للجميع يوم الخميس المقبل. كما أكد أن تأخر ظهور النتائج لم يكن غير طبيعي مقارنة بالمحافظات الأخرى، وأنه قد أصدر توجيهاته بضرورة مراعاة مصلحة الطلاب والالتزام بالدقة في التصحيح.

وختم اللواء إبراهيم أبو ليمون تصريحاته بالتمنيات بالنجاح والتوفيق لكافة الطلاب في المحافظة.

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية للعام الدراسي الحالى

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني نحو 40 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة اللغة الإنجليزية تكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الرياضيات فيكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة العلوم والتي قد تكون من مجموع نحو 40 درجة بالترم الثاني

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الدراسات الاجتماعية قد تكون من مجموع (40 ) درجة.

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة التربية الدينية تكون المجموع النهائي من 20 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة التربية الفنية يكون المجموع النهائي من 20 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الحاسب الآلي والتي تكون من مجموع 20 درجة

كيف تحصل على نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية؟

- الدخول على موقع محافظة المنوفية الرسمى، من خلال الرابط التالى: مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى .

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سيتم إعلان النتيجة على الفور.

وجاءت درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية للعام الدراسي الحالى كالتالي:

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني نحو 40 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة اللغة الإنجليزية تكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الرياضيات فيكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة العلوم والتي قد تكون من مجموع نحو 40 درجة بالترم الثاني

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الدراسات الاجتماعية قد تكون من مجموع (40 ) درجة.

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة التربية الدينية تكون المجموع النهائي من 20 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة التربية الفنية يكون المجموع النهائي من 20 درجة

درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية مادة الحاسب الآلي والتي تكون من مجموع 20 درجة

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفيةعلى جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه المنوفية، محافظة المنوفية، المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي المنوفية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه المنوفية، الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفيةpdf، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه المنوفية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفيةبالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية».