نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. رابط مباشر

تشهد معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة المنوفية ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات المصرية، وآخرها كان إعلان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية لعام 2023، والتي بلغت نسبة نجاحها 77.62%.

ويعكس هذا الارتفاع في معدلات البحث عن النتيجة حرص الطلاب وأولياء الأمور على متابعة الأحداث التعليمية والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتعليم والتحصيل الدراسي، وتؤكد هذه النتائج الجديدة على الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين في محافظة الغربية وتعزز من رغبتهم في السعي نحو تحقيق الإنجازات الأكاديمية والتفوق في مجالاتهم المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنوفية بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة. ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كل محافظة فور انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات، وعادة ما تكون النتيجة متاحة في غضون أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

وبما أن عملية التصحيح والمراجعة تتطلب جهودًا كبيرة من اللجان الامتحانية والمعلمين، فإنه لا يمكن تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل دقيق في الوقت الحالي. ولكن يمكن للجميع الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر فور ظهورها، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي في محافظة المنوفية والبحث عن الاسم أو رقم الجلوس.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023

وفي السطور التالية توضح «بوابة الفجر» كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 برابط مباشر فور اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ.

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023 الترم الثاني

أكد محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن العمل على الرصد والمراجعة الكاملة لنتيجة الشهادة الإعدادية يتم بجهود مضنية ومستمرة للإعلان عنها في أقرب وقت ممكن. وأوضح الفولى في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه من المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل بأقصى تقدير.

وأشار الفولى إلى أن التأخير في إعلان النتيجة يعود إلى العمل على المراجعة الكاملة للرصد والدرجات وأعمال الكنترول، وذلك لتجنب وجود أية أخطاء. وأضاف الفولى أن عمليات المراجعة والرصد تتم بجهود مضنية ومستمرة من العاملين في الكنترول، وأنه يتابع يوميًا عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الإعدادية في المنوفية.

وأكد الفولى على ضرورة التدقيق في المراجعة وعملية رصد الدرجات حتى يتمكن كل طالب من الحصول على حقه في النتيجة بدقة وعدالة. ويهيب الجميع بالصبر والانتظار حتى يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي ودقيق.

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى والتى من المتوقع أن تكون منتصف الأسبوع القادم.

انتهاء أعمال التصحيح

وانتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح الامتحانات، والتى استمرت أسبوعا كاملا حيث بدأت عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بمختلف اللجان التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

شكاوى من امتحانات الدراسات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تصحيح عينة عشوائية من إجابات طلاب الشهادة الإعدادية من جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى إجابات الطلاب، بعد الشكاوى التى وردت من صعوبة الامتحان.

كما أعلنت المديرية أنه سيتم محاسبة المتسبب فى ذلك مع مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب فى عمليات تصحيح الامتحان.

شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية بالمنوفية

واشتكى العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من صعوبة بعض الجزئيات الواردة فى أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذى أداه الطلاب الثلاثاء الماضى.

نسبة النجاح بعد تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات للإعدادية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية التى تم تصحيحها لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، جاءت مرتفعة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ "فيتو" إلى أن نسبة النجاح بعد تصحيح حوالى 12 ألف ورقة إجابة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من مختلف الإدارات التعليمية بلغت 95%.

وأضاف المصدر أنه لن يتم الالتزام الحرفى بنموذج الإجابة الخاص بالمادة فى العديد من الجزئيات فى السؤال الخاص بالجغرافيا ويعض الجزئيات فى الأسئلة الخاصة بالتاريخ، وذلك نظرًا للغط الشديد الذي أحدثه الامتحان بين الطلاب وأولياء الأمور

بدء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وبدأت عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد ساعات من انتهاء الامتحانات الأربعاء، واستمرت عملية التصحيح أسبوعًا كاملًا.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأنهى 82 ألفا و557 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بـ 399 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، الأربعاء الماضى.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات، ثم اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول مايو للعام الدراسى الحالى، والتى أنطلقت الخميس 18 مايو، مشددا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا علي الصالح العام.

يذكر أنت 82 ألف و557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 داخل 399 لجنة، جاء ذلك بمتابعة غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط،كما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، كما تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

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