بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنوفية بالأسم..يشهد البحث على الإنترنت عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية ارتفاعًا ملحوظًا من قِبَل أولياء الأمور والطلاب الذين يريدون معرفة موعد ظهور النتيجة ، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أدى 82،557 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023 في محافظة المنوفية.

ويعبر هذا الاهتمام الكبير عن حرص الأسر والمجتمع على التعرف على نتائج الطلاب والطالبات، ويعكس شغفهم بمعرفة مستوى أداء أبنائهم وبناتهم في الامتحانات. ومن المتوقع أن تعلن النتيجة في وقت قريب بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، وسيتم الإعلان عنها عبر بوابة التعليم الأساسي في محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية لعام 2023 بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة، ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة يوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي في محافظة المنوفية، وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر، والتحقق من نسبة النجاح والأداء الخاص بهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وجدير بالذكر أنه أنهى 82 ألفا و557 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بـ 399 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، الأربعاء، وتم الانتهاء من عمليات التصحيح وجارى عمليات رصد الدرجات النهائية والمراجعة حتى يتم الاعتماد رسميا من محافظ المنوفية وإعلان الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

مجموع درجات الشهادة الإعدادية

وجاء مجموع درجات الشهادة الإعدادية وتوزيع الدرجات كما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالي:

مجموع درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني نحو 40 درجة

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية تكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

مجموع درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية فيكون المجموع النهائي نحو 60 درجة

مجموع درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية والتي قد تكون من مجموع نحو 40 درجة بالترم الثاني

مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية قد تكون من مجموع (40 ) درجة.

مجموع درجات مادة التربية الدينية تكون المجموع النهائي من 20 درجة

مجموع درجات مادة التربية الفنية للشهادة الإعدادية يكون المجموع النهائي من 20 درجة

مجموع درجات مادة الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية والتي تكون من مجموع 20 درجة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل، ويترقب الأهالي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية خلال الساعات القادمة عقب اعتمادها من محافظ المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023، موضحة أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات مازالت مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية خلال الساعات القادمة عقب اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رسميًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وكشفت المديرية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية بمحافظة المنوفية، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة المنوفية من خلال الضغط على الرابط التالى: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

- الدخول على موقع محافظة المنوفية الرسمى، من خلال الرابط التالى: مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سيتم إعلان النتيجة على الفور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، ويتم تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب، موضحة أنه سيستمر فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفيةعلى جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه المنوفية، محافظة المنوفية، المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي المنوفية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه المنوفية، الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفيةpdf، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه المنوفية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفيةبالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية».