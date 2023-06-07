نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في الشرقية

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الشرقية.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في الشرقية، تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2023 من بين الأمور الأكثر بحثًا على محركات البحث، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر عنها. ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية للفصل الثاني يوم السابع من الشهر الحالي، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في معظم محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن أن النتيجة سيتم الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية، ويمكن الوصول إليها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الثاني. وننصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في الشرقية للاطلاع على أحدث المستجدات والتأكد من صحة النتيجة.

نتيجة اعدادية الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2023 تم توفير رابط مباشر من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية للعام 2023 ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال الرابط المباشر التالي: نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2023. أشار محمد رمضان غريب وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى أن عمليات التصحيح جارية تمهيدا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.

اقيمت امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الشرقية ابتداء من 20 مايو وتستمر حتى 25 مايو. وسيتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الثاني بعد اعتمادها من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الثاني 2023

قد أشار الدكتور "محمود غراب " محافظ الشرقية أنه حريص على اعطاء كل طالب حقة في درجات الشهادة الإعدادية، وأن أعمال التصحيح تتطلب مزيد من الدقة والتأني حتى يحصل كل طالب على حقة دون حرمان.

بينما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الدكتور " محمد رمضان" بأنه يتابع بنفسه خط سير ورقه الإجابة داخل الكنترول ومتابعة عمليات التصحيح حتى يتم إعلان النتيجة في أقرب وقت.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية استمرت لمدة 6 أيام متواصلة وتم اختبار الطلاب في المواد الأتية:

مادة اللغة العربية.

مادتي الجبر والاحصاء.

مادة اللغة الانجليزية.

مادة التربية الدينية.

مادة الهندسة.

مادة العلوم.

مادة الدراسات الاجتماعية.

مادة الحاسب الآلي.

ومن جانبه أشار الدكتور "محمود غراب" وزير التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول عدد 137،250طالب وطالبة تم توزيعهم على 20 إدارة تعليمية داخل محافظة الشرقية من بينهم طلاب مدارس الصم وضعاف السمع وطلاب المدارس المهنية، وتم أداء جميع الامتحانات بإتباع الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وحددت عدد معين للطلاب المتواجدين داخل كل لجنة امتحانيه، مع ضرورة تعقيم الأسطح والجدران قبل بدء كل امتحان بالاضافة إلى عدم السماح للطالب بدخول اللجنة من دون كمامة وكذلك الملاحظين والمراقبين وتم تعقيمهم جيدًا قبل الدخول إلى المدرسة، وقد وحرصت الوزارة على خروج الطلاب من اللجان المدرسية على دفعات لعدم التزاحم.

وأيضًا قد حرصت الوزارة على وجود متخصصين من الأطباء في كل مدرسة لمواجهة حالات الاغماء التي تحدث عند الطلاب أثناء وبعد الانتهاء من الامتحان.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023

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