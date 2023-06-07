نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة أسيوط

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة أسيوط استعلم عن نتيجتك الآن برقم الجلوس أو الاسم

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة أسيوط

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة أسيوط استعلم عن نتيجتك الآن برقم الجلوس أو الاسم ، انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وأصبحت الانتظارات موجهة نحو نتيجة هذه الشهادة للفصل الدراسي الثاني 2023. يترقب الأهل والأطفال بفارغ الصبر موعد إعلان النتيجة، ويتم تداول بعض الأخبار المفادة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط سوف تصدر بين الأول والثامن من شهر يونيو المقبل. ومن المقرر أن يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس في موقع الفجر فور اعتمادها، وذلك بإذن الله.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

أفادت مصادر في مديرية التربية والتعليم بأسيوط بأن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني قد انتهت الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظة قبل منتصف يونيو الجاري، بعد الانتهاء من تقدير الدرجات ومراجعة الأوراق وجمع درجات الفصلين الأول والثاني. وسيتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها وسيتم توفير رابط لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني 2023، على صفحة فيس بوك الرسمية لكل من المحافظة ومديرية التربية والتعليم. وسيتم تسليم نتائج الطلاب لكل مدرسة عند الإعلان عنها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023

وفقًا لمصادر في مديرية التربية والتعليم بأسيوط، تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في المحافظة قبل منتصف شهر يونيو الجاري، بعد الانتهاء من تقدير الدرجات ومراجعة الأوراق وجمع درجات الفصلين الأول والثاني. سيتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها، وسيتم وضع رابط لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني 2023، على صفحة فيس بوك الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم. وسيتم تسليم نتائج الطلاب لكل مدرسة عند الإعلان عنها.

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023- إجمالي نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس

سيتمكن الطلاب، من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وذلك فور اعتمادها من قبل المحافظ ومسئول مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، لذا نستعرض لكم في النقاط التالية، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس، وخطوات الحصول عليها بشكل سريع فور ظهورها.

  • الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط من هنــــــــــا.
  • الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023.
  • كتابة رقم جلوس الطالب والاسم.
  • النقر على عبارة عرض النتيجة.
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