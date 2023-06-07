متاح رابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

أعلن مصدر مسؤول أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط للترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم، يوم الخميس القادم الموافق 1 يونيو، فور الانتهاء من اعتمادها، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة في جميع المدارس في نفس اليوم بشكل موحد، وذلك يوم السبت الموافق 3 يونيو. ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور هذا الإعلان بفارغ الصبر، ويتمنون الحصول على نتائج تليق بجهودهم وتمكنهم من الانتقال للمرحلة الدراسية التالية بنجاح.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط خلال الأسبوع الجاري أي في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبحد أقصى يوم 8 يونيو المقبل، حيث تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتقييم نسبة نجاح الطلاب في الصف الثالث الإعدادي خلال الفصلين الدراسيين.

وبعد الانتهاء من أعمال الكنترول، سيقوم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ومن ثم يتم إعلان أسماء الأوائل، وتحميل النتيجة إلكترونيا على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط، حتى يستعلم الطلاب عن نتيجة 3 إعدادي برقم الجلوس وبشكل مجاني تمام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط سيستعلم الطلاب عن نتائجهم برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط، إذ يتم تحميل النتيجة عبر ملفات Excel تضم طلاب مدارس الإدارات التعليمية داخل المحافظة، ثم في اليوم التالي ترسل مديرية التربية والتعليم نتائج الطلاب إلى المدارس ليتم تعليقها وإتاحتها أمام الطلاب للتأكد من درجاتهم ومجموعهم الكلي مجانا.

جدير بالذكر أنه بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أسيوط، ستقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في فتح باب تلقي تظلمات النتيجة خلال فترة زمنية مدتها 15 يوما فقط، ثم تحدد موعد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني للطلاب الراسبين في امتحانات الدور الأول، وبالتزامن مع هذه الامتحانات سيتم إعلان درجات تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط 2023 الترم الثاني

وفي الفصلالدراسي الأول تقدم لأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي بأسيوط 73222 طالب وطالبة، حضر منهم 72994 طالب وطالبة للإعدادية العامة، وتقدم عدد 1444 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية، حضر منهم 1345 طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية وهي:



ادارة اسيوط

ادارة ديروط

ادارة القوصية

ادارة ابوتيج

ادارة منفلوط

ادارة الفتح

ادارة ابنوب

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسيوط، بكل من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أشار إلى ارتفاع نسب النجاح في كافة المواد الدراسية، لطلاب الإعدادية العامة أو الإعدادية المهنية، وأعلن أن العينة العشوائية أثبتت نجاح العملية التعليمية من معلمين ومراقبين وطلاب وأولياء أمور وكافة العاملين في القطاع التربوي والقطاع التعليمي.

توزيع درجات نتيجة اعدادية اسيوط

الدرجة النهائية في اللغة العربية من 80 درجة.

بينما الإنجليزي من مجموع 60 درجة

والعلوم تكون الدرجة النهائية من 40 درجة

ومادة الرياضيات تكون الدرجة النهائية من 60 درجة

بينما الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

والمجموع النهائي يكون من 280 درجة

درجة النجاح في كل مادة يكون من 50% من المجموع النهائي في المادة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

ولجميع الطلاب المترقبين لظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، نوضح لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط، ويمكنكم النقر على هذا الرابــــــــــــط، ثم اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 والتي يتم تفعيلها على الموقع بعد اعتماد النتيجة مباشرًة، ومن ثم يكتب الطالب رقم الجلوس الذي أدى به امتحانات الترم الثاني، ويضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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