اليابان تخصص 107 مليارات دولار لتطوير طاقة الهيدروجين

أقرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء خطة لاستخدام المزيد من الهيدروجين كوقود في إطار جهودها للحد من انبعاثات الكربون، تقضي بزيادة الإنتاج السنوي من الهيدروجين بمقدار ستة أضعاف من المستوى الحالي إلى 12 مليون طن بحلول عام 2040.



وتتعهد الخطة بتمويل قدره 15 تريليون ين (107 مليارات دولار) من موارد عامة وخاصة لتعزيز سلاسل الإمداد المتعلقة بالهيدروجين على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.



وتركز استراتيجية اليابان للتخلص من الكربون على استخدام ما يسمى بالفحم النظيف والهيدروجين والطاقة النووية كجسر للانتقال إلى الطاقة المتجددة.



وتمنح الخطة أولوية لتسعة مجالات استراتيجية، تشمل تطوير معدات التحليل الكهربائي للمياه، وبطاريات تخزين الوقود، والصهاريج كبيرة الحجم لنقل الهيدروجين.