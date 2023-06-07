على هامش الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وزير الإسكان يلتقى المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور جيان باسكال، المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.


وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة مراعاة اختلاف الخصائص الخاصة بالدول، والتي ترتبط بالقضايا الأخرى المتعلقة بندرة المياه والتصحر والاحتباس الحراري، وكيف يمكن للدول والمنظمات الدولية التعاون في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وضرورة تبني استراتيجيات مستدامة لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية لعام 2030.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين جودة الهواء.


من جانبه، أشاد الدكتور جيان باسكال، بالجهود المبذولة من قبل مصر في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.


من الجدير بالذكر أن الدورة الثانية من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تقام في الفترة من ٥-٩ يونيو الجاري، في نيروبي، بدولة كينيا، وتجمع العديد من مسئولى الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة في ظل الازمات العالمية.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

( رسميا الآن ) أسماء الأوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم [ gharbeia.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر البوابة الالكترونية [ gharbeia.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس الآن بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023الترم الثاني عبر [بوابة الفجر]

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2023 الشهادة الإعدادية عبر بوابة الفجر

(ظهرت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الفجر بالاسم ورقم الجلوس كشوف الأوائل

( ظهورت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر بوابة الفجر.. برقم الجلوس حصرياً كشوف الأوائل

لـينك بوابة الغربية: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية | لينك نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية الترم الثاني كشوف الأوائل

الآن الناجح يرفع ايده.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر بوابة الفجر مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية