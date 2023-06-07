البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 حصريًا.. رابط سريع

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية : نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 حصرياً .. رابط سريع

أعلنت محافظة الشرقية عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 خلال ساعات قليلة من اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري، وسوف تعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالشرقية بعد قليل من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وستعلن المحافظة عن تفاصيل نسب نجاح الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية، كذلك أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظة، وقد أنهي الطلاب امتحاناتهم يوم 25 مايو الشهر الماضي، ومنذ انتهاء الامتحانات وشهدت مختلف محركات البحث عبر الإنترنت حركات من المواطنين عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023، وإتاحة رابط الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي الثليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية البوابة الالكترونية لنتائج الامتحانات الاعدادية، في إطار الخدمات التي يقدمها موقع ثقفني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل التسهيل عليهم في الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه 2023 القليوبيه بالاسم فقط للفصل الدراسي الثاني.

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال رصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 بالدرجات واشكت على الانتهاء، موضحًا أن العمل بجري على قدم وساق للانتهاء منها، تمهيدا لاعتمادها من جانب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ثم يتم بعدها نشر أسماء الأوائل من الطلاب، لتظهرنتيجة الاعدادية القليوبية بعدها على موقع المديرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2023

تحديث: في خبر يثير الجدل ويثير قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور، تم الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية، باستثناء محافظة المنيا والمنوفية والشرقية والقليوبية. تعتبر هذه التأخيرات غير مسبوقة وتثير الكثير من التساؤلات حول أسبابها وتأثيرها على مسار التعليم في تلك المناطق، تقوم الجهات المعنية بتحديد الأسباب والعمل على حل هذه المشكلة المتعلقة بإعلان النتائج في المحافظات المذكورة. وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة نتائج امتحاناتهم ومعرفة مستقبلهم التعليمي واختيار مسارهم المناسب، في ضوء هذا التأخير، تناشد الأسر المعنية الجهات المسؤولة بتوفير الشفافية والعدالة في عملية تصحيح الامتحانات والإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور التخطيط للمرحلة المقبلة واتخاذ القرارات المهمة بشأن تعليمهم ومستقبلهم.

تحديث: اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغ عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 والتي من المرتقب اعتمادها خلال اليومين المقبلين عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات، وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الرصد والمراجعة بدأت يوم السبت الماضي، وتم الانتهاء من الكثير منها وعلى أكمل وجه ممكن.

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية، للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 85.9%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقيةعلى جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الشرقية، الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقيةpdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقيةبالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية».