( الآن ) برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2023.. يبدو أن العد التنازلي قد بدأ لموعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في محافظة المنيا 2023، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا غدًا الثلاثاء الموافق 6 يونيو، وسيتم الإعلان عن النتائج برقم الجلوس والاسم على الموقع الرسمي للمديرية التعليمية بالإضافة إلى روابط إلكترونية أخرى يمكن للطلاب الحصول عليها للتحقق من نتائجهم بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

أثناء فترة الامتحانات، أصدر حمدي مصطفى محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تعليماته بإحالة اثنين من رؤساء لجان امتحان سير الشهادة الإعدادية واثنين من المراقبين الأوائل، بسبب تداول صورة لأسئلة امتحان الشهادة الإعدادية على الإنترنت، ورصدت غرفة العمليات صورًا لأوراق الأسئلة المشفرة بباركود وعلامات لكل لجنة، وتم تحديد أماكن اللجان، وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على سرية امتحانات الطلاب وعدم تسريبها، وللحفاظ على نزاهة الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية نزيهة وعادلة للطلاب.

وفي سياق متصل، صدرت تعليمات بإحالة المتسببين في تسريب صورة امتحان الشهادة الإعدادية إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وتم إقامتهم بديوان الإدارة حتى الانتهاء من التحقيقات، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا 94 ألفًا و497 طالبًا، وتم توفير 413 لجنة في جميع مراكز المحافظة لسير الامتحانات، ويأتي هذا العدد الكبير من الطلاب كنتيجة للجهود المبذولة لتوفير فرصة التعليم الجيد للطلاب في جميع أنحاء المحافظة.

توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وكشفت مصادر، أنه من المنتظر خلال الساعات القادمة تظهر نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظات المنيا وأسيوط والأقصر والسويس وبني سويف والفيوم وقنا والوادي الجديد عبر روابط جديدة سوف يتم الإعلان عنها بعد اعتماد النتيجة مباشرة من المحافظ المختص.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2023

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الاعدادية، داخل ٣ قطاعات «وسط- شمال- جنوب»، تضم ٤١٣ لجنة عامة داخل ٩ مراكز من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا.

واكدت المصادر قيام الكنترولات الثلاثة بأعمال برصد ومراجعة النتائج للطلاب بدقة وجودة، وبهدف تجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وحددت المديرية موعدا لإعلان النتائج النهائية الاربعاء أو الخميس المقبل عقب اعتمادها من المحافظ، ونشرها على المواقع الإلكترونية، وتوزيعها على المدارس يذكر أن حمدى مصطفى محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قد قام بجولة تفقدية لكنترول جنوب المنيا، بمركز ملوي لتفقد أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بمدرسة ملوى الثانوية بنات، التابعة لإدارة ملوى التعليمية، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق.

وأشاد حمدى، بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، والتزامهم بالعمل داخل اللجان، وأكد مدير المديرية على ضرورة مراعاة الدقة والجودة، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2023 الترم الثاني

وطالب حمدي، بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وقام حمدي، بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وأكد حمدي، على أن توضع في الاعتبار مصلحة الطالب أولا وأخيرا، تمهيدًا لتجهيز النتيجة للاعتماد من المحافظ، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

أكدت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023 ستظهر خلال ساعات بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أنه يجرى إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا عبر «فيس بوك» والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية جرت بدقة

وأوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023 ستظهر خلال ساعات في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، منوها بأن تأخر إعلان النتيجة في محافظة المنيا كان لعدة أسباب أهمها أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية يزيد عن 90 ألف طالب وطالبة، كما أن أعمال التصحيح تجرى بمنتهى الدقة حتي يحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.

فتح باب التظلمات بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وعقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا 2023 تفتح مديرية التربية والتعليم باب التظلمات على النتيجة، حيث يقوم الطلاب الراغبين في تقديم التظلمات بسداد الرسوم المقررة بعد مرور يوم واحد من إعلان النتيجة، وتستمر التظلمات لمدة أسبوع واحد.

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