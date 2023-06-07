الان نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس والاسم الصف الثالث الاعدادي عبر البوابة الالكترونية لموقع مديرية التربية والتعليم

تقدم بوابة الفجر خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة المنيا، وذلك لتسهيل عملية البحث عن النتائج للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وتأتي هذه الخدمة بعد أن خاض الطلاب امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الخميس الماضي، وتعتبر هذه الخدمة وسيلة سهلة ومريحة للاطلاع على نتائج الطلاب بعد إعلانها برقم الجلوس ، وطوال فترة الانتظار، يسود الرتابة والترقب لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، ويتمنى الجميع أن تكون النتائج مرضية للجميع.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس

تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا قبل قليل، حيث تم اعتماد النتائج بنسبة نجاح 72% من قبل اللواء أسامة القاضي بعد انتهاء عمليات الرصد للدرجات. وأعلن محمد فؤاد المرشدي، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول من شهادة الإعدادية لاتمام دراسة التعليم الأساسي بلغ 113357 طالبًا وطالبة، حيث نجح منهم 83222 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 229 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية التسعة في المحافظة، وتأتي هذه النتائج كإنجاز للطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية في المحافظة، ونتمنى للطلاب الناجحين التوفيق في مرحلتهم الدراسية المقبلة.

تهدف وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق الشفافية وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا، وذلك من خلال إعلان النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم للغربية، برقم الجلوس المعتمد لكل طالب. وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في المنيا فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، على موقع البوابة الإلكترونية، بهدف تسهيل وصول الطلاب وأولياء أمورهم للنتيجة بأسهل وأسرع وقت ممكن.

موقع نتيجة اعدادية المنيا ترم ثاني

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا بأن موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا يستعد حاليًا لاستقبال طلبات الجمهور للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط. وأشار إلى أنه من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا بعد اعتمادها من المحافظة خلال ساعات معدودة، حيث سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمديرية وعلى البوابة الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وتوفيرها للطلاب وأولياء أمورهم بأسرع وقت ممكن.

تشهد عدة محافظات في مصر تأخرًا في إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات باستثناء المنيا والمنوفية والشرقية والقليوبية، ويعود هذا التأخير إلى عدة عوامل من بينها تقنيات المعالجة والتصحيح المعقدة التي تتطلب تحليل دقيق للإجابات وتصحيحها، وتعمل الجهات المعنية بكل جدية لحل تلك العقبات والتأكد من إعلان النتائج في المحافظات المتأخرة في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة توفير الشفافية والعدالة في عملية التقييم وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على المعلومات اللازمة، ويهدف هذا العمل إلى توفير فرصة عادلة للجميع في الحصول على النتائج وتقييم أدائهم في الامتحانات، وتأكيد أهمية النزاهة والشفافية في عملية التعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2023

سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا لعام 2023، برقم الجلوس، عبر عدة منصات إلكترونية موثوقة ومعتمدة، من بينها جوجل درايف وبوابة الفجر وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا وموقع وزارة التربية والتعليم. وتعد هذه المنصات وسيلة سهلة وسريعة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا لعام 2023، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام المدارس، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وتوفيرها للطلاب وأولياء الأمور بأسرع وقت ممكن، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا بالاسم

مغاغة

بني مزار

مطاي

سمالوط

مدينة المنيا

أبو قرقاص

ملوي

دير مواس

العدوة

نتيجة الشهادة الاعدادية pdf المنيا

الدخول على رابط البوابة الإلكتروينة لمحافظة المنيا من هنــــــــــا .

. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني.

إدخال رقم جلوس الطالب والاسم.

كتابة اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها طالب نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا الترم الثاني 2023.

الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية