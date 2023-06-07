حصريا.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية عبر موقع البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما تم الإعلان عن النتائج في سبع محافظات أخرى وهي بني سويف والوادي الجديد وأسوان والفيوم والجيزة والدقهلية وأسيوط، ويؤكد ذلك على أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لمحافظة المنوفية سيكون خلال ساعات قليلة، حيث من المتوقع أن تصدر النتائج على الموقع الرسمي للمديرية وعلى العديد من المنصات الإلكترونية الموثوقة، وذلك بهدف توفير النتيجة بسرعة وسهولة للطلاب وأولياء الأمور.

وفقًا لمصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ستتاح نتيجة الاعدادية المنوفية 2023 للاستعلام عنها بشكل إلكتروني قبل إعلانها في المدارس بيوم واحد. وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ، وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية الاطلاع على النتائج للطلاب وأولياء الأمور، وتوفير وسيلة مريحة وسهلة للاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2023

أثار إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية، باستثناء المنيا والمنوفية والشرقية والقليوبية، قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور وأثار التساؤلات حول أسباب التأخير وتأثيره على مسار التعليم في تلك المناطق. وتعتبر هذه التأخيرات غير مسبوقة وتستدعي تحديد الأسباب والعمل على حل هذه المشكلة المتعلقة بإعلان النتائج في المحافظات المذكورة، وتؤكد الجهات المعنية على أهمية توفير الشفافية والعدالة في عملية التقييم وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على المعلومات اللازمة، وذلك لتوفير فرصة عادلة للجميع في الحصول على النتائج وتقييم أدائهم في الامتحانات.

بسبب التأخير في إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2023، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة نتائجهم ومستقبلهم التعليمي، وذلك بهدف اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بتعليمهم ومسارهم المهني، وفي هذا السياق، تناشد الأسر المعنية الجهات المسؤولة بتوفير الشفافية والعدالة في عملية تصحيح الامتحانات والإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور التخطيط للمرحلة المقبلة وتحديد الخيارات المناسبة لتعليمهم ومستقبلهم، ويأمل الجميع في توفير جميع الموارد اللازمة لتسريع عملية إعلان النتائج وتوفيرها بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للطلاب الاستفادة من فترة الصيف والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنوفية برقم الجلوس

لم تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن موعد محدد لظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023. ولكن استنادًا إلى السنوات السابقة، يتوقع أن يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية بعد أسبوع واحد من انتهاء الامتحانات، وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتاح نتيجة الاعدادية برقم الجلوس في الأسبوع المقبل، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في مادتي الهندسة والتربية الدينية يوم الخميس الموافق 26 مايو 2023.

وفقًا للمصادر، من المتوقع أن تشهد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية لعام 2023 برقم الجلوس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح، حيث لم تواجه الامتحانات صعوبة من جانب الطلاب ولم تتلق غرف المتابعة أي شكاوى بشأن عدم وضوح أي جزئية، ومن جانب آخر، يترقب الطلاب والطالبات في محافظة الشرقية بفارغ الصبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 الترم الثاني، بعدما صدرت نتيجة اعدادية البحيرة منذ قليل، ويجدر الإشارة إلى أن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية لا يزال من ضمن المحافظات الأخيرة التي سيتم الإعلان عن نتائجها، وذلك بعد أن كانت محافظة الجيزة أولى المحافظات التي تم الإعلان عن نتائجها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية اليوم

بدأ البحث يزداد على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2023 اليوم السابع بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات طبقًا للجدول المقرر.

يوم السبت الموافق 21 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي والاملاء ومادة التربية الرياضية.

يوم الاحد الموافق 22 مايو مادة اللغة الانجليزية.

يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2023 مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2023 مادة الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2023 مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 26 مايو 2023 مادة الهندسة والتربية الدينية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2023

الدخول إلى رابط البوابة الالكترونية محافظة المنوفية .

. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

الضغط على زر عرض النتيجة.

أشارت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم باقتراب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية بعد الإنتهاء من التصحيح والتجميع والمراجعة، بعد أن بدأت إمتحانات للصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 14 مايو الماضي واستمرت حتى 19 مايو، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين 128 الف و479 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى 541 لجنة امتحانية على مستوي 14 إدارة تعليمية، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية فى البحيرة 1479 طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى 24 لجنة.