الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات "natiga.qalubiaedu"

ينشر "بوابة الفجر" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.



وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023 منذ قليل، موضحًا أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

اعتمد عبد الحميد اللهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وبلغت نسبة نجاح الطلاب بالشهادة الإعدادية بالقليوبية نحو 80.67%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

ويبحث أولياء الأمور والطلاب بمحافظة القليوبية عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، ومن جانبه أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، موضحة أنه يجب الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رابط مباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية

درجة امتحان مادة اللغة العربية من 60 درجة. مادة الرياضة من 60 درجة درجة امتحان مادة الدراسات من 40 درجة. درجة امتحان مادة العلوم من 40 درجة. المجموع الكلي لها 280 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بضغطة واحدة