حصريا.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 في محافظة القليوبية قائمة أكثر البحثات على محرك البحث جوجل، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن النتيجة في القريب العاجل. ويأتي ذلك بعد أن قامت عدة محافظات في مصر بالإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، ومن بينها القاهرة والجيزة ودمياط وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية وبني سويف. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية خلال الساعات القليلة القادمة، ويترقب الجميع هذه المناسبة المهمة.

ونحن سوف نقوم بالاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية2023 فور ظهورها مع عرض الخطوات لكيفية الحصول عليها والرابط الرسمي للموقع ونتمنى التوفيق لجميع طلاب المرحلة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

أوضحت بعض المواقع الرسمية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية2023 قبل نهاية الأسبوع الحالي وذلك بعد أن يقوموا بمراجعة الأوراق وجمع درجات الترم الأول والثاني معًا.

درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية الترم الثاني2023

وتكون الدرجات موزعة كالآتي:

– اللغة العربية: 80 درجة

– اللغة الأجنبية: 60 درجة

– الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

– الرياضيات: 60 درجة

– العلوم: 40 درجة

مجموع درجات الشهادة الإعدادية تكون من 280 درجة يتم تقسيمها إلى 140 درجة للترم الأول، ومثلها للترم الثاني، لتكون درجة النجاح في نهاية السنة من 140 درجة بنسبة مئوية 50%، دون المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الفنية، والحاسب الآلي.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية أعلنت أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية2023 على مستوى 12 إدارة تعليمية وستظهر قريبًا على الموقع الإلكتروني.

أصبح أولياء الأمور والطلاب في محافظة القليوبية يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بعد أن تم الإعلان عن النتائج في عدة محافظات داخل الجمهورية، ومن بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وسوهاج والبحيرة والإسماعيلية وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر، ولذلك، فإننا نقدم لكم آخر المستجدات حول موعد صدور النتيجة والرابط الرسمي لمدير التعليم بالقليوبية وخطوات استخراج النتائج. ويترقب الجميع الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، ونتمنى للطلاب النجاح والتوفيق في مرحلتهم الدراسية المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة القليوبية عن اقتراب الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023، حيث يتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، وأدى 102816 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية، وتم توزيعهم على 443 لجنة طلابية في مختلف المدارس، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 عن طريق اسم الطالب أو رقم الجلوس عبر موقع مديرية التعليم أو الحضور إلى المدرسة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه المناسبة المهمة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مرحلتهم الدراسية المقبلة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبيةعلى جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه القليوبية، محافظة القليوبية، القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي القليوبية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه القليوبية، الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةpdf، نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه القليوبية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبيةبالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية».