على هامش جولة الرئيس السيسي.. تطور هائل في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإفريقيا

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وافريقيا تطورا هائلا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أ، سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

وتصدرت ليبيا قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم إثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيرًا الصومال 40.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى دول الكوميسا خلال عام 2022

1. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار.

3. مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار.

4. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار.

5. المنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

6. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 205.8 مليون دولار.

7. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 198.9 مليون دولار.

8. المطاط والجلود والأخشاب 179.4 مليون دولار.

9. أجهزة علمية بقيمة 10.7 مليون دولار.

وجاءت الكنغو الديموقراطية على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيرًا جيبوتي 8.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022

1. المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار.

3. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.

4. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار.

5. المطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار.

6. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

7. مصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار.

8. أجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار.

9. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.

الرئيس السيسي في جولة افريقية:

وكامن المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسيسيبدأ أمس جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.