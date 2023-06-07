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رئيس شبكة تلفزيون "الحياة" يكشف تفاصيل برنامج "مدد"

الفجر الفني
بوستر برنامج مدد
بوستر برنامج مدد

 

تُطلق شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «مدد» تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة.


ويمزج برنامج «مدد» بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، كما سيُقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد «آل البيت»، وأولياء الله الصالحين.


وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج، يعد أحد ثمار أفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص على تقديم، كل فنون العمل التليفزيوني، بما يتناسب وأذواق كافة المشاهدين. 


البرنامج من تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، ويُذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

شبكة تليفزيون الحياة الشركة المتحدة للخدمات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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