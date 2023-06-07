بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 عبر [ monufia ]

تشعر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنوفية بحالة من القلق والترقب بسبب اقتراب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 من قبل السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية الحالي، ويرجع هذا القلق إلى أهمية هذه النتيجة في حياة الطلاب ومسيرتهم التعليمية، حيث تحدد هذه النتيجة مدى قدرتهم على الالتحاق بالصف الثانوي واختيار تخصصاتهم المستقبلية.

ومنذ انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث في المحافظة يوم 24 مايو الماضي، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اعتماد النتيجة، حيث أنها تعد أحد الأحداث الهامة التي ينتظرها الجميع في المحافظة، ويتمنى الجميع أن تصدر النتيجة في أسرع وقت ممكن لتخفيف حدة القلق والتوتر الذي يعاني منه الطلاب وأولياء الأمور.

وبما أن النتيجة ما زالت تحت التنسيق والترتيب من قبل الجهات المعنية، فلا يوجد حتى الآن موعد محدد لإعلانها، ولكن من المتوقع أن تتم إعلان النتيجة خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني في جميع المدارس والمراكز التعليمية في المحافظة، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار والإعلانات الرسمية المتعلقة بنتائج الشهادة الإعدادية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مثل الصحف والمواقع الإخبارية وحسابات وزارة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي. وينصح الجميع بالتحلي بالصبر والاطمئنان، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية التي قد تؤدي إلى زيادة حدة القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وفقًا لمصدر مسؤول في تعليم محافظة المنوفية، فإن نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الترم الثاني لعام 2023 ستظهر خلال الأسبوع الجاري، ويأتي هذا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في الأسبوع الماضي، وبدء عمليات المراجعة ورصد الدرجات وتجميعها في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث منتصف الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي وعلني في جميع المدارس والمراكز التعليمية في المحافظة، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالارتياح لهذه الأخبار، حيث إنها تخفف بشكل كبير من حدة القلق والتوتر الذي كان يسودهم، وينصح الجميع بالانتظار حتى الإعلان الرسمي عن النتيجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية التي قد تؤدي إلى زيادة حدة القلق والتوتر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

لمن يرغب في الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث لعام 2023 في محافظة المنوفية، يمكنه زيارة البوابة الإلكترونية للمحافظة على الرابط التالي:

وبعد اعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية المذكورة. وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هنـــــــــــــــــــــا.

اختيار أيقونة خدمات ثم اختيار الخدمات التعليمية.

واختار نتائج الشهادة الإعدادية.

ثم سجل رقم الجلوس واضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث بمحافظة المنوفية لعام 2023 خلال ساعات قليلة، حيث من المقرر أن يتم إصدار النتيجة على الموقع الرسمي للمديرية التعليمية وعلى العديد من المنصات الإلكترونية الموثوقة، وذلك لتوفير النتيجة بسرعة وسهولة للطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانب آخر، فقد تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، وكان آخرها محافظة الغربية التي أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية لعام 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.62%.

ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالارتياح لهذه الأخبار، حيث إنها تخفف بشكل كبير من حدة القلق والتوتر الذي كان يسودهم. وينصح الجميع بالانتظار حتى الإعلان الرسمي عن نتيجة المنوفية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية التي قد تؤدي إلى زيادة حدة القلق والتوتر.

أكبر طالب بالشهادة الإعدادية بالمنوفية

كشف الطالب نور محمد عبد العاطي، الذي يعد أكبر طالب بالشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بعمر يبلغ 44 عامًا، تفاصيل التحاقه بالدراسة وسببها بعد مرور سنوات عديدة على تركه التعليم.

وأوضح عبد العاطي أنه لم يستكمل دراسة المرحلة الابتدائية في المعهد الأزهري، واتجه للعمل مع والده في مجال مبيض المحارة، وذلك لأن هذه المهنة تعد من مهن العائلة. وأضاف أنه كان لديه أربعة أبناء وحفيدتين، وكان يعمل في إحدى المؤسسات الصحفية في قسم الصيانة، بعد أن حصل على شهادة محو الأمية.

وأوضح أنه بعد حصوله على شهادة محو الأمية، جاءت له فكرة الاستمرار في التعليم والحصول على الشهادات العليا. وبهذا الصدد، قرر التحاقه بالدراسة لاستكمال مرحلة التعليم الإعدادي، وهو الأمر الذي قام به بنجاح، وحقق حلمه بالحصول على شهادة الإعدادية.

وتعد هذه الخطوة شجاعة وملهمة للكثيرين، حيث تؤكد على أن التعلم لا يقتصر على فئة عمرية معينة، ويمكن للجميع تحقيق أحلامهم والوصول إلى النجاح والتميز من خلال الجد والاجتهاد في الدراسة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز شبين الكوم

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز منوف

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز قويسنا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الباجور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز تلا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز بركة السبع

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الشهداء

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز السادات