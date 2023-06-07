برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر

ترقب عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية للترم الثاني لعام 2023، حيث تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات قبل أيام، ومن المتوقع أن يتم الكشف النتائج خلال الأيام القليلة القادمة. ويتم حاليًا إجراء المراجعات النهائية ورصد درجات الطلاب للتأكد من حصول كل طالب على حقه من الدرجات، وفقًا لما صرح به وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة المنوفية، السيد محمود الفولي.

ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالترقب والحماس لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية، حيث إنها تمثل مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية، وتحدد مسارهم التعليمي المقبل، ويتمنى الجميع أن يحصل الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، وأن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهودهم المبذولة خلال هذه المرحلة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الشهادات

أعلن مصدر مسؤول عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية للترم الثاني لعام 2023، وذلك في يوم الخميس المقبل بعد اعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، فور الانتهاء من الأعمال اللازمة لضمان حصول كل طالب على حقه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من لجان امتحانات الإعدادية في محافظة المنوفية، وبدأت على الفور لجان التصحيح والتدقيق من جميع العاملين في كنترولات الشهادة الإعدادية بالمنوفية. ومن المتوقع أن تكون نتائج الامتحانات إيجابية، حيث بذل الطلاب جهودًا كبيرة خلال هذه المرحلة الدراسية.

ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالحماس والترقب لمعرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي، حيث إنها تمثل مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية، وتحدد مسارهم التعليمي المقبل. ويتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهود الطلاب المثابرين والمجتهدين خلال هذه المرحلة.

- الدخول على موقع محافظة المنوفية الرسمى، من خلال الرابط التالى: مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى .

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سيتم إعلان النتيجة على الفور.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز شبين الكوم

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز منوف

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز قويسنا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الباجور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز تلا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز بركة السبع

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الشهداء

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز السادات

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

درجات اللغة العربية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 40 درجة والنجاح من 20 درجة

درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 30 درجة والنجاح من 15 درجة

درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 20 درجة والنجاح من 10 درجات

درجات الرياضيات بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 30 درجة والنجاح من 15 درجة

درجات العلوم بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 20 درجة والنجاح من 10 درجات

المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 140 درجة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

إضافة درجات الرأفة لطلاب الإعدادية في المنوفية

كشفت مصادر مطلعة عن بدء أعمال إضافة درجات الرأفة للطلاب في عدد من المواد صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك ومراعاة لظروف الطلاب. ومن المقرر أن تستمر أعمال الرأفة على مدار يومين، لتمكين الطلاب من الحصول على درجات إضافية تساعدهم في تحسين مستواهم الدراسي وتعويض ما فاتهم خلال الفترة الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة اهتمامًا من الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانيات الممكنة للطلاب، ومنحهم فرصة إضافية لتحسين أدائهم الدراسي وتعويض ما فاتهم خلال الدورة الدراسية. وتعد الرأفة إحدى السياسات التعليمية التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتقليل معدل الرسوب بين الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة الدراسة وتحقيق النجاح في حياتهم المهنية والعملية في المستقبل.

الرصد النهائي لدرجات طلاب إعدادية المنوفية

وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح وتجهيز نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني لمحافظة المنوفية 2023 في الساعات الأولى من صباح بعد غد الخميس، ليتم اعتمادها في نفس اليوم من قبل المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون، وسيتم إعلان النتيجة إلكترونيًا على الموقع الرسمي للمديرية، قبل إعلانها في المدارس.

وأكد وكيل تعليم المنوفية، السيد محمود الفولي، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية خلال هذا الأسبوع، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميعها في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة. ويترقب الطلاب وأولياء الأمور هذه النتيجة بشغف، حيث تمثل مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية وتحدد مسارهم التعليمي المستقبلي. ويتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهود الطلاب المبذولة خلال هذه المرحلة.