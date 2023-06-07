انخفاض الاحتياطي النقدي لروسيا 2% خلال مايو

قال بنك روسيا في بيان إن الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغت 584.175 مليار دولار اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وهو أقل بنسبة 1.95٪ (أو 11.612 مليار دولار) مما كان عليه في بداية مايو.

اعتبارًا من 1 يونيو 2022، بلغت الاحتياطيات الدولية لروسيا 587.423 مليار دولار.

الاحتياطيات الدولية لروسيا هي أصول أجنبية عالية السيولة متاحة لدى بنك روسيا والحكومة الروسية. وهي تشمل العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة (SDRs) وموقف احتياطي في صندوق النقد الدولي ونقد الذهب.

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا. بصرف النظر عن تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، تم حظر جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول الجهة المنظمة، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي أو بتوجيه منه.