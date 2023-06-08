أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 8 يونيو 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم بالبنوك علي استقرار بعدما شهدت تراجعات مفاجئة في السوق السوداء بعد بلوغها مستويات 40 جنيه للدولار.

أسعار الدولار في افتتاح تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم، عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

اسعار الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار بالسوق السوداء
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