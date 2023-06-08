حصريا.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتحقيق الشفافية. وبفخر واعتزاز، أظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط نسبة نجاح مرتفعة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التفوق الأكاديمي الرائع للطلاب والمعلمين في المحافظة، وبناءً على سهولة استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2023 ونسبة النجاح المرتفعة، يمكن القول إن طلاب اسيوط قد قدموا أداءً متميزًا في امتحاناتهم. نتقدم بأسمى التهاني لجميع الطلاب الناجحين على هذا الإنجاز الرائع، ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالنجاحات والإنجازات المستقبلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية لعام 2023 بسهولة وسرعة عبر عدة منصات إلكترونية موثوقة ومعتمدة، من بينها جوجل درايف وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط وموقع وزارة التربية والتعليم، وتعد هذه المنصات وسيلة فعالة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام المدارس، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاعتماد على هذه الخدمات الإلكترونية السهلة والمتاحة على مدار الساعة للوصول إلى النتيجة بكل يسر وسهولة.

تم حقق نتائج متميزة لطلاب الشهادة الاعدادية باسيوط لعام 2023 وذلك بناءً على البحث باستخدام الاسم، فقد شهدت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات النجاح مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة والتفاني الذي بذله الطلاب والمعلمون طوال العام الدراسي. وتعكس هذه النتائج الرائعة التفوق الأكاديمي للطلاب وتحفز رغبتهم في مواصلة تعليمهم والسعي نحو تحقيق أهدافهم المستقبلية.

نتيجة اعدادية اسيوط

تتابع وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط جهودها المستمرة لتحسين جودة التعليم وتطوير منظومة التعليم في المحافظة. ومن خلال توفير منصات الاستعلام الإلكترونية الموثوقة، تسعى الوزارة إلى تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في أسيوط، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور. كما تسعى الوزارة إلى إنشاء بيئة تعليمية محفزة ومشجعة للطلاب لتحقيق النجاح الأكاديمي وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية، وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها لتحسين العملية التعليمية وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

توزيع الدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط برقم الجلوس

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280 درجة.

أكد عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه يتم حاليًا إجراء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد الدرجات، وأن النتائج ستعلن بعد انتهاء هذه الأعمال والاعتماد من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وأشار زنار إلى أن من المتوقع الإعلان عن النتائج على منتصف الشهر الجاري، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الشفافية وتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بأن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انتهت بالمحافظة الخميس قبل الماضي، وبدأت لجان التصحيح بعملها فور انتهاء كل مادة، وتستمر حاليًا في تصحيح الامتحانات ومراجعتها ورصد تقدير الدرجات لضمان إعطاء كل طالب حقه، وعند انتهاء عمل اللجان، سيتم عرض النتائج على محافظ أسيوط للاعتماد والإعلان عنها على موقع المديرية، وإرسالها للمدارس لإعلام الطلاب وأولياء الأمور، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الشفافية والتأكد من نزاهة عملية تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج.

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