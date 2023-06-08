عاجل .. "الطقس اليوم" تحذير الأرصاد من طقس الخميس في مناطق محددة

عاجل.. "الطقس اليوم" تحذير الأرصاد من طقس الخميس في مناطق محددة ، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مناطق متوقع سقوط الأمطار الرعدية، اليوم الخميس 8 يونيو. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السواحل الشمالية ستشهد فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية، بينما ستشهد باقي محافظات الجمهورية فرص أمطار خفيفة ورعدية. وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، هي الأكثر تأثرًا بالأمطار الخفيفة والرعدية اليوم، موضحًا أن الأمطار ستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنهاية اليوم.

الطقس اليوم أوضح مدير عام التنبؤات بالأرصاد أن البلاد تشهد تقلبات جوية بسبب تأثرها بمنخفض خماسيني في الصحراء الغربية، مما أدى إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وبعض مناطق جنوب مطروح والسلوم. وأوضح أن هذا المنخفض الخماسيني يؤثر على باقي المحافظات في الجمهورية اليوم الخميس، مما يؤدي إلى رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة في أغلب المحافظات، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

الطقس اليوم الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية يوم الخميس 8 يونيو 2023. وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، على الرغم من أنها ستكون أقل حدة من الحالة الجوية السابقة في الأول من يونيو 2023.

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم المناطق، وتكون الأمطار رعدية أحيانًا وتصاحبها نشاط في الرياح الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية. ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض حراري خماسيني متمركز على الصحراء الغربية، ويصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تتقدم للداخل مع تقدم الوقت لتؤثر على أغلب المناطق.

كما أوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر أيضًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على تطور السحب الرعدية الممطرة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق بين 30 و38 درجة مئوية، وتصل إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق مثل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، في حين تصل إلى 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد.