حالة الطقس الخميس في بعض المناطق

عاجل.. توخى الحذر غدا من الطقس الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الخميس في بعض المناطق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أشارت إلى أن مصر ستتعرض غدًا لمنخفض خماسيني يسبب عاصفة ترابية، وتسجل درجات حرارة عالية تصل إلى أعلى مستوياتها غدًا الخميس وبعد غد الجمعة.

حالة الطقس الخميس

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس يوم الخميس ستشهد نشاطًا للرياح والأتربة بسبب منخفض جوي صحراوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى ذروتها غدًا الخميس، حيث يتوقع أن تصل إلى 39 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مع توقع سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانًا، وتكون مصاحبة لحبات الرياح.

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة ارتفاعًا في درجات الحرارة، فيما ستتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير يوم السبت المقبل، ولكن تحذر الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، بأن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون نشطة يوم الجمعة، وقد تسبب عاصفة ترابية في المحافظات الشمالية والطرق الصحراوية والسريعة. وحذرت من الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والأسلاك الكهربائية، وغلق المنافذ بإحكام، وتناول مرضى حساسية الصدر السوائل بكثرة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وأضافت أن العاصفة الترابية بدأت ومن الممكن أن تتقدم إلى شمال الصعيد وتتقدم إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا، معظم مناطق الجمهورية ستتعرض غدًا لعاصفة ترابية، متابعة: «فصول السنة في يوم واحد.. أمطار وارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح وعاصفة ترابية».

وأشارت إلى أن هناك سحبا وسقوط أمطار غدًا على عدد من المحافظات وتكون رعدية في بعض المناطق، مؤكدًا أن الأمطار تكون ما بين خفيفة ومتوسطة والتحذير من الرمال والأتربة، موضحة أنه لا بد من عدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والأشجار، مؤكدة أنه يفضل ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية وجنوب الأنفية ويفضل البقاء في المنزل لهؤلاء الأشخاص.