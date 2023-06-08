[رسميًا] الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

[رسمياً] الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

ترقب الآلاف من أولياء الأمور وطلاب المنوفية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام 2023، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وفقًا لمصدر مسؤول في المحافظة، وأكد المصدر أن نتائج الصف الثالث الإعدادي ستكون مشجعة للغاية، حيث يتوقع أن تسجل نسبة نجاح عالية تعكس جهود الطلاب ومدى اجتهادهم في دراستهم، ويعتبر هذا الإنجاز تحفيزًا للطلاب للمضي قدمًا في مسيرتهم الدراسية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام الدراسي 2023 في المنوفية، عبر الموقع الرسمي للمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات وإجراء المراجعات اللازمة، واعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة عبر الرابط المتاح على الموقع الرسمي للمحافظة، والذي سيتم نشره في الوقت المحدد لذلك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

أوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أنه سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023 بالمنوفية، عبر صفحة محافظة المنوفية، وعلى صفحات المديرية الإلكترونية المختصة، فور اعتمادها من قبل محافظ المنوفية، وأشار الفولي إلى أن النتيجة ستكون مبشرة للطلاب، ويتوقع أن تسجل نسبة نجاح عالية، ما يعكس جهود الطلاب واجتهادهم في دراستهم، وأكد الفولي على أن هذا الإنجاز يعد حافزًا للطلاب للمضي قدمًا في مسيرتهم الدراسية، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة عبر الصفحات المختصة في المواقع الإلكترونية المذكورة، وذلك في الوقت المحدد لإعلان النتيجة.

أفاد الفولي في تصريحات خاصة، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني بمحافظة المنوفية لعام 2023، تمت مراجعتها بدقة من قبل مسؤولي الكنترول، حرصًا على أن يحصل كل طالب على حقه، ويتم تقييم أدائه بشكل دقيق وعادل، كما قدم الفولي شكره لجميع المشاركين في عملية الامتحانات والكنترول، الذين سعوا جاهدين للوصول إلى إعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، ويؤكد ذلك على الحرص الشديد من الجهات المختصة في توفير بيئة دراسية مناسبة، والعمل على تطوير نظام التعليم في البلاد، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023، عبر بوابة المديرية الإلكترونية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل الجهات المختصة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية، من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي ستكون متاحة في الوقت المناسب لإعلان النتيجة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل المديرية على توفير أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، وتوفير بيئة دراسية مناسبة ومتطورة، تتماشى مع التقنيات الحديثة في مجال التعليم.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

- للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية يجب زيارة الرابط التالى: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

- الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

درجات اللغة العربية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 40 درجة والنجاح من 20 درجة

درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 30 درجة والنجاح من 15 درجة

درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 20 درجة والنجاح من 10 درجات

درجات الرياضيات بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 30 درجة والنجاح من 15 درجة

درجات العلوم بـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 20 درجة والنجاح من 10 درجات

المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023: 140 درجة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز شبين الكوم

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز منوف

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز قويسنا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الباجور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز تلا

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز بركة السبع

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز الشهداء

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية مركز السادات

رابط نتيجة الاعدادية في المنوفية 2023 عبر بوابة الفجر