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تراجع الدولار في تعاملات اليوم الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط مؤشر الدولار قليلا إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وأمام الجنيه الإسترليني تراجع الدولار الأمريكي 0.08 بالمئة إلى 1.2449 دولار وارتفع اليورو 0.08 بالمئة أيضا إلى 1.0707 دولار.

و انخفض الدولار مقابل الين 0.21 بالمئة إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعما من بيانات أظهرت اليوم (الخميس) نمو اقتصاد البلاد 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6 بالمئة.

واستقر اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 7.1469 للدولار، بعد أن انخفض إلى 7.1527 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.39 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6665 دولار، بعد أن انخفض 0.3 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة.

و صعد الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.6050 دولار، معوضا بعض الانخفاض الذي سجله أمس الأربعاء وبلغ 0.7 بالمئة.

سعر الدولار سندات الخزانة سندات الخزانة الأمريكية الجنيه الإسترليني
Elfagr.org

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