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3.8 % نمو اقتصاد السعودية في الربع الأول من العام 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

نما اقتصاد السعودية في الربع الأول من العام 2023 بـ 3.8% على أساس سنوي، مقابل نمو بـ 3.9% في التقديرات الأولية.

ومقارنة مع الربع الرابع من العام 2022، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بـ 1.4%.

هذا وارتفعت الأنشطة غير النفطية بـ 5.4% على أساس سنوي، ونمت الأنشطة الحكومية بـ 4.9%، كما سجلت الأنشطة النفطية نموًا بـ 1.4%.

وجاءت المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من الزيت الخام والغاز الطبيعي بـ 26.7%، يليه الخدمات الحكومية بـ 15.3%، والصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بـ 9.7%.

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