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عاجل.. نقابة المهندسين تعقد مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من الوزراء اليوم

أخبار مصر
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

تعقد نقابة المهندسين، مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير الري، ووزير النقل وسيجري تهدئة الأمور في النقابة، وتقديم أعضاء مجلس النقابة استقالتهم، لتنتهي الأزمة بعد المؤتمر.

وفي وقت سابق، شهدت نقابة المهندسين انعقاد جمعية عمومية غير عادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي. وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.

وقال نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي إن مجموعة ممن وصفهم بالبلطجية اقتحموا مقر النقابة، للتلاعب بنتيجة تصويت الأعضاء على سحب الثقة من النقيب.

أثارت الاشتباكات التي رافقت تصويت أعضاء نقابة المهندسين في مصر، على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ونقاشا حول العملية الديمقراطية في البلاد.

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