ظـهرت رسميا.. نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس

رسميا.. نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، أفاد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي في أسيوط لعام 2023 ستُعلن بعد اعتمادها من قِبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ أسيوط. وتم تحديد موعد إصدار النتائج في نهاية الأسبوع الجاري، حيث ما زالت أعمال التصحيح جارية في الكنترولات المختلفة بكافة المدارس، ويتم تجميع النتائج ورصدها قبل إعلانها بشكل رسمي برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط ٢٠٢٣

وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في أسيوط سيتم إتاحة رابط نتيجة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية، ويمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على فيسبوك.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

أوضح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم أن نتائج الصف الثالث الإعدادي في أسيوط لعام 2023 ستصدر بالاسم فقط خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها من محافظ أسيوط، وسيتم إتاحتها كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

أدى 45367 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط لعام 2023، وذلك بواسطة 457 لجنة تم توزيعها على الإدارات التعليمية الثمانية. وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، وأشار إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع لجان الشهادة الإعدادية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء محافظ أسيوط.

نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط اليوم السابع 2023 إدارة أسيوط التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023 بالاسم إدارة شمال أسيوط.

نتيجة اعدادية أسيوط إدارة جنوب أسيوط إدارة منفلوط التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023 إدارة أسيوط التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 برقم الجلوس إدارة ديروط التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط بالاسم إدارة دار الفتح التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023 بالاسم إدارة أبنوب التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أسيوط بالاسم ادرة فايد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط اليوم السابع 2023 إدارة أبوتيج التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم – إدارة صدفا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثان برقم الجلوس محافظة أسيوط إدارة الغنايم التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط إدارة ساحل سليم التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط إدارة البداري التعليمية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

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أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة أسيوط عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لهذا العام الجارى ، وتم اعتماد الشهادة الإعدادية من قبل محافظ أسيوط، وأوضح ان النتيجة سوف تظهر قريبا عقب الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني وعمليات رصد الدرجات النهائية للطلاب كما قام بالتشديد على مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات أوراق اجابات الطلاب وعمليات رصد الدرجات النهائية للطلاب، وذلك للاعلان عن النتيجة فى خلال الساعات القليلة القادمة.