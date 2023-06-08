[رسميًا] بـالرابط الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

[رسميًا] بـالرابط الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، من المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة. وسيتم ذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ومراجعتها والتدقيق فيها من قبل الوزارة. وبعد ذلك سيتم الإعلان عن النتيجة ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على الموقع الرسمي للوزارة. وسيكون هذا الموقع الرسمي هو المصدر الوحيد والموثوق للحصول على النتيجة.

وبالنسبة لتوزيع الدرجات، فمن المتوقع أن يتم توزيعها على الطلاب في مختلف المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الدينية. ومن المهم بالنسبة للطلاب أن يتابعوا تقدمهم الأكاديمي ويعملوا على تحسين أدائهم في المواد التي يحتاجون إلى دعم إضافي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 خلال الساعات القادمة، اذ تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر.

وأوضحت المديرية أنه سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر على المحافظ لاعتمادها رسميًا خلال الساعات القادمة، ومن ثم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، ومن ثم سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لكي يتمكن الطالب من الحصول عليها بسهولة.

الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

قم أولًا بفتح الموقع الإلكتروني لمحافظة الأقصر.

ومن ثم الدخول على الخدمات التعليمية.

من ثم، قُم بالنقر على رمز النتائج الخاص بالاختبار.

بعد ذلك يجب اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية في منطقة الأقصر.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الجلوس.

وكذلك ادخال رقم الجلوس.

في الختام: قم بالنقر على زر اظهار النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر برقم الجلوس

أعرب الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن شكره وامتنانه لجميع المدرسين والعاملين الذين شاركوا في مراقبة وتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر خلال عام 2023. وأعرب عن تهانيه للطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر.

ووفقًا لبيانات مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فقد بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 17،910 طلاب، وشاركوا في 110 لجان امتحانات في المدن والقرى بالمحافظة.

وتأتي هذه النتيجة كنتيجة لجهود المدرسين والعاملين في مجال التعليم والذين قدموا جهودًا كبيرة في مراقبة وتصحيح المواد والمراجعات، وذلك حرصًا على تحقيق أفضل النتائج للطلاب وتأهيلهم للمرحلة الثانوية.

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