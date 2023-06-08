بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 حصريًا عبر [ assiutt.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 حصريًا عبر [ luxor.gov ]، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة. وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.

ومن المهم أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر بشكل رسمي من قبل المحافظ، قبل إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة. ويجب على الطلاب الانتظار حتى تعتمد النتيجة رسميًا قبل البحث عنها على الموقع الرسمي.

ويأتي هذا الإعلان بعد جهود كبيرة من قبل المدرسين والعاملين في مجال التعليم، الذين قدموا جهودًا كبيرة في تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وذلك حرصًا على تحقيق أفضل النتائج للطلاب وتأهيلهم للمرحلة الثانوية.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 حصريًا عبر [ assiutt.gov ]

الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

قم أولًا بفتح الموقع الإلكتروني لمحافظة الأقصر.

ومن ثم الدخول على الخدمات التعليمية.

من ثم، قُم بالنقر على رمز النتائج الخاص بالاختبار.

بعد ذلك يجب اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية في منطقة الأقصر.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الجلوس.

وكذلك ادخال رقم الجلوس.

في الختام: قم بالنقر على زر اظهار النتيجة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة 77.4%.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر للعام الدراسي 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، من خلال الرابط المتاح على موقع جريدة الوطن، بعد اعتماد النتيجة رسميًا. ويتيح الرابط للطلاب تنزيل نتيجة محافظة الأقصر كاملة، والبحث عن نتيجة الطالب سواء بالاسم أو رقم الجلوس.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 حصريًا عبر [ assiutt.gov ]

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، ويتم تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب، موضحة أنه سيستمر فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023.

وأوضحت المديريات التعليمية أن رسوم تقديم طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الفصل الدراسي الحالى 2022-2023، للمادة الواحدة بقدر 35 جنيها، مشيرة إلى أنه يمكن استرداد المبلغ حين يكون للطالب درجات بالفعل.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي. توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة. توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة. المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

موعد تقديم التظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

يستمر تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 15 يومًا حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، بداية من الموعد الذي تحدده مديرية التربية والتعليم في الأقصر.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 حصريًا عبر [ assiutt.gov ]

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