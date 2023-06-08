ظهرت رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2023 .. الآن برقم الجلوس على الرابط

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 86.12%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 54917 طالبا وطالبة، حضر منهم 54144، وحقق النجاح 46627 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 86.12%، حيث حصل 250 طالب على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 427 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 408 طلاب وحقق النجاح 379 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.89%.

وأضاف أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ 39 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 39 حققوا جميعا النجاح بنسبة 100%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين 8 طلاب، وعدد من حققوا النجاح 7 طلاب بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

محافظ قنا يهنئ الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

الشهادة الإعدادية محافظة قنا خلال الأيام القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

كما سيتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بقنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتسهيل مهمة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا على الطلاب وأولياء الأمور.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، ويتم تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب، موضحة أنه سيستمر فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت المديريات التعليمية أن رسوم تقديم طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الفصل الدراسي الحالى 2022-2023، للمادة الواحدة بقدر 35 جنيها، مشيرة إلى أنه يمكن استرداد المبلغ حين يكون للطالب درجات بالفعل.