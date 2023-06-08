نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 برقم الجلوس والاسم [بواية الفجر]

رسميا الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 برقم الجلوس والاسم [بواية الفجر]، تم الإعلان اليوم عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة قنا لعام 2023، حيث شهدت المدارس إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتائجهم. وبفضل جهود المعلمين والطلاب على مدار العام الدراسي، بات بإمكان الطلاب استلام ثمار تلك الجهود من خلال مراجعة نتائج الصف الثالث الإعدادي بالاسم فقط في محافظة قنا.

وقد حقق العديد من الطلاب نتائج ممتازة وحصدوا درجات عالية في مختلف المواد الدراسية، بما في ذلك العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المواد الاختيارية الأخرى التي اجتازها الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا الترم الثاني

سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة قنا خلال الساعات القليلة القادمة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة. وتشهد مديرية التربية والتعليم في قنا حالة من النشاط والتحضيرات الأخيرة للإعلان عن النتائج، بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

وقد أكد مدير التربية والتعليم بقنا أن الفريق المختص يعمل بكل جهد وتفانٍ على إعداد النتائج وتجهيزها للنشر الرسمي. وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على البوابة الإلكترونية للمحافظة والتي ستتاح لهم قريبًا.

ويعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا مناسبة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم ومعرفة مدى تفوقهم وتحديد مسارهم المستقبلي، وذلك بعد جهودهم المتواصلة على مدار العام الدراسي.

رابط نتيجة اعدادية قنا برقم الجلوس

ويعكس ذلك النتائج الإيجابية جهود الطلاب والمعلمين في تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ويعد دافعًا لهم للمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية.

وأشارت مصادر في مديرية التربية والتعليم بقنا إلى أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة قنا انتهت منذ الأسبوع الماضي، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا قبل منتصف يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للمواد الدراسية والمراجعة للأوراق وجمع درجات الترمين الأول والثاني.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا فور اعتمادها من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وسيتم الإعلان عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني 2023، بمحافظة قنا عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بقنا على «فيس بوك»، وسيتم تسليمها لكل مدرسة فور الإعلان عنها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي قنا بالاسم فقط

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2023 برقم الجلوس والاسم فقط لكافة الإدارات:-

إدارة قنا

ادارة قفط

ادارة ابو تشت

ادارة فرشوط

ادارة نجع حمادي

ادارة الوقف

ادارة دشنا

ادارة قوص

ادارة نقادة

توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

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