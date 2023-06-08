بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 حصريًا عبر [ qana ]

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 حصريًا عبر [ qana ]

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس.. يبحث الكثير من أولياء الامور والطلبة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 حيث جارى عمليات التصحيح فى امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا فى نهاية الأسبوع بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية انتظام سير الامتحانات حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أيام الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، كما تفقد محافظ قنا، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات، والتي تضم 19 لجنة فرعية بإجمالي 372 طالبة، واطمئن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا

وجدير بالذكر أنه بلغ إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 301 لجنة، تضم 54 ألفا و895 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين.

وفى ذات السياق أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري.

قرارات الشهادة الإعدادية

وتضمنت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

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