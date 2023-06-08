بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية حصريا [ natiga.azhar ]

ويبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، الشهادة الإعدادية الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2023، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، يترقب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023، حيث تصدر هذا المصطلح قائمة البحث الأكثر شيوعًا على محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وقد ظهرت النتائج في عدد كبير من المحافظات، مما زاد من حماس وتوتر الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، ويأمل الجميع في الحصول على نتيجة مرضية تعكس جهود الطلاب المبذولة خلال العام الدراسي وتمهد الطريق للمرحلة المقبلة من التعليم.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للترم الثاني، فور الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وسيتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي على موقع الأزهر الشريف على الإنترنت، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، وسيتم إخطار الطلاب بالنتيجة عبر المدارس التي ينتمون إليها، نأمل أن تكون النتائج مرضية وتلبي توقعات الجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

تم الإعلان عن رابط الاستعلام برقم الجلوس لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر الشريف، حيث أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم انتهاء عملية التصحيح والرصد واستلام النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والإعدادية. وأشار الشيخ عبد العظيم إلى أنه تم التنبيه على المصححين بأهمية الدقة التامة في التصحيح، وتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية الأزهرية بلغ 158360 طالبًا، وتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الأيام القليلة القادمة، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج ستكون متاحة بشكل رسمي على موقع الأزهر الشريف على الإنترنت، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، وسيتم إخطار الطلاب بالنتيجة عبر المدارس التي ينتمون إليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 فور الإعلان عنها، من خلال زيارة بوابة الأزهرالإلكترونية، وذلك من خلال الضفط على الرابط التالى: بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

- يتم الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالى: بوابة الأزهر الشريف.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.

- الضغط على كلمة عرض النتيجة.

خطوات تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يقوم ولى الأمر بالتوجه إلى المديرية التعليمية ومن ثم القيام بالتالى:

- تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- سداد الرسوم المقررة.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

- الحصول على إيصال السداد.

- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وعن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2023 لهذا العام فسيكون كالتالي:

مادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة 100 درجة.

مادة اللغة العربيه: مطالعهةنصوص انشاء نحو صرف 100 درجة.

مادة الرياضيات: الجبر والهندسة 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

مادة القرأن الكريم 40 درجة.

مادة اللغه الانجليزيه الأجنبيه 40.

مادة الدراسات الاجتماعيه 40.

مادة العلوم 40.

مجموع الترم الثانى من 490 درجة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس للنتائج

بالإضافة إلى ذلك، يوفر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور خدمة طباعة النتيجة المطبوعة للاحتفاظ بها كوثيقة رسمية، وينصح بالاحتفاظ بنسخة رقمية من النتيجة كسجل شخصي، وتُعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 متاحة الآن على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ويُمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة ويُنصح بالاطلاع عليها.

وفي هذا الصدد، صرح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن عمليات تصحيح الشهادة الإعدادية قد بدأت منذ يوم السبت الموافق 27 مايو، وتم التأكيد على المصححين بضرورة الدقة التامة في التصحيح، ويتمنى الشيخ أيمن عبدالغني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في نتائجهم، ويؤكد على أهمية هذه الشهادة في حياتهم الدراسية والمستقبلية.

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