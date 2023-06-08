محلل: نرفض سعي البعض لعرقلة نجاح لجنة 6+6 بليبيا

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن أطراف عديدة في الداخل الليبي رحبت بمخرجات اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الإنتخابات 6+6 والتي تُعتبر إنجازًا وخطوة نحو الأمام لتحقيق مطالب الشعب الليبي والعبور بالبلاد نحو إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع فيها دون استثناء وفق ما يتماشى مع التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وتابع أن المجلس الرئاسي ثمن النتائج التي توصلت إليه لجنة 6+6 المجتمعة في المغرب حول القانون الإنتخابي. ودعا المجلس اللجنة في إطار اختصاصها إلى إعداد المرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق فيما تبقى من المرحلة التمهيدية ومعالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام لإنهاء المراحل الانتخابية.

وأوضح ادأنه على المستوى الدولي فهنالك أطراف غير راضية عن مخرجات هذه اللجنة كونها تتعارض مع أجنداتهم في ليبيا الرامية لإدانة الفوضى ونهب ثروات الشعب الليبي في طرابلس، حيث إنه وفقًا لمخرجات اللجنة المشتركة 6+6 فقد تم التوافق على جميع البنود الخلافية التي كانت عالقة بين مجلس النواب الليبي، ولإنجاز الانتخابات لا بد من تشكيل حكومة موحدة تُشرف على الإنتخابات، الامر الذي قوبل بمعارضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه وفقًا للأنباء، بعدما نجحت اللجنة المشتركة في إنجاز القوانين قررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة عبد الله باثيلي، أن تنسب الفضل لنفسها بدعمها الفني لعمل اللجنة وحثت جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الإنخراط في العملية السياسية والامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة.

وأوضح الخطاب، أن التصريح من قبل البعثة هو بمثابة تحذير لمجلسي النواب والدولة اللذان يسعيان لتحقيق مطالب الشعب الليبي وتشكيل حكومة موحدة، وهو ما لا يتماشى مع أجندات واشنطن في ليبيا.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن مخرجات 6+6 تعتبر من أفضل الاتفاقات التي توصل إليها الليبيون وهو محصن بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، لكن البعثة الأممية تحاول دائما إفساد أي تقارب بين الليبيين؛ لأنه يفسد سيطرتها على العملية السياسية.

وبيّن بن شرادة، أن بيان البعثة هو رسالة للأطراف المعرقلة لمخرجات 6+6 أن عليها إشهار سلاحها وعرقلة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تريد من جميع الليبيين أن يتفقوا وهذا لن يحدث ولا يوجد دائما إتفاق يرضى عنه جميع الأشخاص وهذه طبيعة العملية الديمقراطية.