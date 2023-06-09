أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات عدم رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0304 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 بالمئة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.

وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار، والمقرر صدوره في 13 يونيو حزيران قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "التمسك بالمسار" فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.39 دولار.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1015.48 دولار، متجها لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.