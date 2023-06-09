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نائب وزير الإسكان يتابع موقف خطط ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفواقد

الاقتصاد
بوابة الفجر


ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع قيادات وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة،  بهدف متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها وتهدف إلى تقليل الفواقد من المياه المنتجة وترشيد الاستهلاك، وذلك اتساقا مع أهداف الحكومة ورؤية القيادة السياسية في ضرورة ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات، وتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بشأن التوسع في توريد وتركيب القطع الخاصة الموفرة، وتركيب العدادات مسبقة الدفع، بغرض تقليل الفواقد وترشيد استهلاك المياه المنتجة.


واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف توريد وتركيب القطع الخاصة الموفرة والتي يتم إتاحتها في مراكز خدمة العملاء للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في جميع محافظات الجمهورية، كما أكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه يتم تركيب القطع الموفرة في جميع المدن الجديدة مع إنشاء المباني وتركيب العدادات.


واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فيما يخص تقليل الفواقد الناتجة عن التسريبات أو الوصلات الخلسة والأخطاء المحاسبية وعدم دقة العدادات، موقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ومتابعة ومراقبة شبكات توزيع المياه والبحث عن التسريبات والوصلات الخلسة وتركيب العدادات الحديثة لقياس كميات المياه المنتجة والمستخدمة، وأكد  ضرورة العمل على تقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة وتنفيذ المشروعات بما يخدم الوصول إلى المستهدفات السنوية وخطة تقليل الفواقد حتى عام 2030.


كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل،  موقف تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع واستبدال وإصلاح العدادات العاطلة في محافظات الجمهورية وأجهزة المدن الجديدة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في السنوات السابقة في هذا المحور، والذي أدي إلى زيادة ملحوظة في عدد المشتركين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات أو أجهزة المدن الجديدة. 


وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،  ضرورة التواصل مع شركات القطاع الخاص المهتمة بتوطين صناعة العدادات محليًا، وأن يتم وضع الخطط والآليات التنفيذية لتحفيز القطاع الخاص وتوفير حجم الاحتياج المحلي لتحقيق المستهدفات السنوية لتركيب العدادات.


وفي نهاية اللقاء، شدد الدكتور سيد إسماعيل، على التوسع في خطط التوعية وزيادة حملات التوعية بترشيد الاستهلاك بالمؤسسات التعليمية، وحملات التوعية الميدانية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وندوات التوعية المتنوعة مع المصالح الحكومية والخاصة، ووجه  بإنتاج المزيد من المواد الإعلانية التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفواقد والحد من الوصلات الخلسة والسرقات.
 

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