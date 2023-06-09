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وفود طلابية تزور مدينة المنصورة الجديدة وتتفقد مشاريعها

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم استقبال زيارات لأكثر من ألف طالب وطالبة جامعية بمدينة المنصورة الجديدة، للتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدينة، حيث اصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد سمير، ومسئولو الجهاز، الطلاب في الزيارة،، وذلك في إطار توجهات الدولة بزيارة الطلاب  المشروعات القومية، والتعرف عليها.


وقدم مسئولو جهاز مدينة المنصورة الجديدة، خلال الجولة شرحا عن مدينة المنصورة الجديدة، والتي تعد واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة.


واصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، الطلاب في جولة تفقدية للأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها (جامعة المنصورة الجديدة، مشروعات الإسكان المختلفة، "الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، سكن مصر، JANNA، الفيلات - كورنيش المنصورة الجديدة).


وقام " كحلة " بتقديم شرح تفصيلي للطلاب حول المشروعات التي تم الانتهاء منها، والجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في المشاريع، وذلك بهدف تعميق الولاء والانتماء للوطن، وتقدير قيمة هذه المشروعات التنموية، وأقام الطلبة احتفالية في جو من البهجة والسرور على كورنيش المنصورة الجديدة. 


وفي ذات السياق، قال المهندس ياسر عبد الحليم، إن اللجنة المشكلة من جهاز مدينة المنصورة الجديدة قامت بإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين لتشغيل عدد 15 عامل انقاذ وعدد 10 عمال لتشغيل الشاطئ خلال موسم صيف 2023، وذلك في إطار الاستعداد لتشغيل شاطئ مدينة المنصورة الجديدة، واستقبال رواد  وسكان المدينة بمنطقة الكورنيش وشاطئ البحر، وتقديم الخدمات اللازمة لهم خلال موسم الصيف 2023.

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