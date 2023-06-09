فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة .. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل

شاهد فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула، أعلنت وزارة البيئة المصرية يوم الخميس أن فريقًا مختصًا استطاع اصطياد سمكة قرش يُعتقد أنها كانت السبب وراء هجوم أدى إلى وفاة سائح روسي في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم التأكد من أن سمكة القرش من نوع النمر هي التي هاجمت أحد رواد الشاطئ، والذي تسبب في وفاته، دون الإشارة إلى جنسيته.

فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة The shark

أعلنت السلطات فرض حظر مؤقت على السباحة والغوص وممارسة الرياضات المائية في المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحدود خليج أبو سومة جنوبا، لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة، وفقًا لبيان صادر عن السلطات.

فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل

وأشار البيان إلى أن سلوكيات غير طبيعية تم رصدها من سمكة القرش التي تسببت في الحادث، وأنه سيتم فحصها لتحديد ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في حوادث سابقة.

فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула

يظهر مقطع فيديو زعم ناشروه أنه التقط في "دريم بيتش شيراتون" سمكة قرش تهاجم رجلًا وتقتله على سطح الماء، مشابهًا لأفلام "هجوم القرش" الأمريكية الشهيرة.

في بداية الفيديو، يظهر رجل يسبح بعيدًا عن الشاطئ ويتحرك بطريقة غريبة وينطلق في الهواء بطريقة غير طبيعية. وبعد لحظات، تظهر زعانف سمكة قرش يتضح أنها هاجمت الرجل وتمكنت من تسبب جروح له، حيث تحول لون الماء حوله إلى الأحمر.

وبعد أن استسلم الرجل وتوقف عن محاولة الهروب بسبب إصابته، التفت القرش حوله ثم ابتلعه.

فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل

وقد زعم شهود عيان من نشروا الفيديو أن سمكة القرش التي ظهرت بالقرب من الشاطئ هاجمت اثنين آخرين بالإضافة إلى السائح الذي توفي.

https://twitter.com/Shorouk_News/status/1666841680648056843?s=20

أعلنت مصادر مطلعة أن السائح الذي تعرض لهجوم سمكة القرش في منطقة دريم بيتش شيراتون نقل إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام لإجراء المتابعة الصحية اللازمة. ونفت المصادر وجود أي إصابات أخرى جراء الحادثة.

وقد تم منع النزول إلى البحر في نفس المنطقة على الفور من قبل السلطات المختصة، حيث يتم تأمين المنطقة بشكل كامل والتحقق من مدى التهديد الذي تسبب فيه هجوم سمكة القرش.

وأشارت المصادر إلى أن سبب الهجوم واضح، حيث يعود إلى قيام تجار الماشية بإلقاء النافق في البحر، مما يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليه والتي عادة ما تقوم بالتتبع لنفس الطعم، وعندما تصطدم بالإنسان تتأكد أنه ليس نفس الطعم. ولكن بعد تسبب سمكة القرش في إصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.