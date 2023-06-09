لايفوتك.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواحه الأهلي نظيره الوداد المغربي، في المباراة التي تجمع بينهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس.

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الوداد المغربي بعد غد الأحد الموافق 11 من يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي

تسعي جماهير الأهلي إلى معرفة القنوات الناقلة التي ستنقل مباراة الاهلي ضد الوداد، ونقدم لكم القنوات التي ستنقل المباراة وهي:-

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

تردد قنوات المغربية الرياضية الجديد

عبر القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11157.

معدل الاستقطاب راسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة ON Time Sport الأرضية

تردد قناة تايم سبورت

القناة القمر الصناعي نايل سات

التردد 10853

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت الارضية



1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

3- اختر توليف إعداد القناة.

4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

6- الانتظار حتى تمام التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة اون تايم سبورت الارضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت.