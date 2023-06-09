بوابة الأزهر الشريف : رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس < azhar.gov.eg >

يلاحظ ازدياد البحث بين طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023، بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وقد انتهت الامتحانات دون أي شكوى من الطلاب، والآن ينتظرون إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الدور الأول

أفادت مصادر رسمية في الأزهر الشريف بأن أعمال التصحيح لجميع كنترولات الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 قد انتهت رسميًا، وتم الحرص على دقة التصحيح في جميع المواد، بعد جري أعمال الرصد والتنبيه على المصححين بالتدقيق الشديد في الإجابات، وتمنت المصادر التوفيق والنجاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، مؤكدة أن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لإعلان نتائج الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أعلنت بوابة الأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية، عن إصدار بيان يفيد بإتاحة رابط الاستعلام برقم الجلوس لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023، وذلك بعد إنتهاء قطاع المعاهد الأزهرية من عمليات الرصد والمراجعة وتلقي النتائج من المناطق المختلفة للشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما أكد البيان أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، بعد إعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتحميلها على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

نقدّم لكم أعزّاءنا المتابعين في جميع محافظات مصر، خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023، وذلك عن طريق الدخول على رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- ثم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023.

3- وعليك إدخال اسم الطالب لمتابعة باقي الخطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

4- ادخل رقم جلوس الطالب للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

5- فيما بعد اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للاطلاع عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والأسم

توزيع الدرجات الإعدادية الأزهرية

مادة أصول الدين 100 درجة. مادة اللغة العربية 100 درجة. مادة الرياضيات 60 درجة. مادة الفقه 50 درجة. مادة القرآن الكريم 40 درجة. مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة. مادة العلوم 40 درجة. مادة اللغة الأجنبية 40 درجة. مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة. أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

خطوات تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يقوم ولى الأمر بالتوجه إلى المديرية التعليمية ومن ثم القيام بالتالى: تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها. تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب. سداد الرسوم المقررة. يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب. الحصول على إيصال السداد. تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر

بعد إنهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي تقدم بها الطلاب أو أولياء الأمور، تتولى لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصها النظر في تلك الملاحظات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر

تم تحديث بوابة الأزهر وموقع الفجر لتوفير وسيلة سهلة ومريحة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث يمكن البحث عن النتائج بسهولة باستخدام الاسم الخاص بالطالب، رقم الجلوس، والرقم القومي. ويعد هذا الميزة الجديدة من أبرز مزايا البوابة، فتسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بشكل أسرع وأسهل، مما يساعدهم على التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي بشكل أفضل.