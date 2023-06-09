في مستهل جولة آسيوية.. وزير الخارجية الإماراتي يصل طوكيو

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في مستهل جولة تشمل عددًا من الدول الآسيوية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الحرص المشترك على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والدول الآسيوية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وعقب وصوله طوكيو، التقى الشيخ عبد الله بن زايد، رئيس وزراء اليابان، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى طوكيو.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية الإماراتي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى رئيس الوزراء الياباني، وتمنياته لليابان وشعبها الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار، مؤكدًا عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.

ومن جانبه، رحب رئيس وزراء اليابان بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وحمَّله تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتميز، مؤكدًا عمق العلاقات الراسخة والمتميزة التي تربط بين البلدين.

وبحث وزير الخارجية ورئيس وزراء اليابان سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ لدفع آفاق التعاون الشامل بما يدعم جهود وتطلعات البلدين التنموية.

كما ناقش الجانبان التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ عبد الله بن زايد، أن دولة الإمارات واليابان رسختا على مدار نحو 50 عامًا نموذجًا رائدًا للتعاون الاستراتيجي والشراكة البناءة، ما انعكس إيجابًا على البرامج والرؤى التنموية في كلا البلدين، معربًا عن تطلعه إلى استثمار الفرص المتاحة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليابانية؛ من أجل توسيع التعاون المشترك وتنميته في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعزز رخاء شعبيهما.

وحضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.