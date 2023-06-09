كوريا الجنوبية تستدعي السفير الصيني لدى سيؤول

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الصيني لدى سيؤول، شينغ هايمين، للاحتجاج على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن علاقات كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، حيث استنكرت التصريحات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: إن "النائب الأول لوزير الخارجية تشانغ هو جين استدعى السفير الصيني شينغ هايمينغ في وقت سابق اليوم، وحذّر بشدة من تصريحاته غير المعقولة والاستفزازية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تعبير "شينغ" عن استيائه من دبلوماسية كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وقال إن "سيؤول ربما تراهن خطأ على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين"، وذلك خلال اجتماعه مع زعيم الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه-ميونغ".

وخلال الاجتماع، دعا "شينغ" إلى دعم سيؤول لمبدأ بكين "صين واحدة"، مشددًا على أن العلاقات بين سيؤول وبكين واجهت مؤخرًا "تحديات خارجية"، وحذر "تشانغ" من أن التصريحات تشكل انتهاكًا محتملًا لاتفاقية "فيينا"، التي تنظم مهمة تعزيز العلاقات الودية للسفراء، وأنه يمكن اعتبارها تدخلًا في السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية.

كما انتقد وزير الخارجية "بارك جين" بشدة تصريحات "شينغ"، قائلًا: إن "السفير بالغ وتجاوز كثيرًا"، وأضاف للصحفيين بعد حديثه في منتدى في سيؤول "هناك أعراف دبلوماسية، ودور السفير هو تعزيز الصداقة وليس نشر سوء التفاهم".

ويأتي استدعاء السفير الصيني بعد تقدم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أول أمس الأربعاء، باحتجاج" شديد" لدى الصين وروسيا بسبب دخول طائرات تابعة لهما لمنطقة تعريف الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية دون إشعار يوم الثلاثاء الماضي.