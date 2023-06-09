الرئيس الفلسطيني يزور بكين بدعوة من نظيره الصيني الثلاثاء المقبل

كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور البلاد بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ.

وحسب وكالة "شينخوا"، قالت الخارجية الصينية أن الزيارة ستكون في الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجاري.

يذكر أنه في نهاية مايو الماضي، التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أطلع الوفد المسؤول الصيني على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

كما أشاد الوفد الفلسطيني بموقف الحزب الشيوعي الصيني من القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني في المحافل الدولية كافة، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية مع تعزيز العلاقات بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني.

من جهته، أكد المسؤول الصيني على ما وصفها بـ "الصداقة العريقة والتاريخية" التي تربط بين الصين وفلسطين، ومواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية.

وشدد الجانب الصيني على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".